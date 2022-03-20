Невролог опровергла популярные мифы об антидепрессантах
Врач-невролог Аида Раисова рассказала об особенностях применения антидепрессантов и развенчала популярные мифы о них.
Эксперт отметила, что если доктор назначил вам антидепрессанты, это вовсе на значит, что вы псих. Очень часто врачи назначают пациентам антидепрессанты для лечения хронического болевого синдрома, головной боли, напряжения, мигрени и различных видов невралгии.
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«Это лекарства с доказанной эффективностью. Но люди больше любят мифы. Скорее поверят в несусветную чушь, чем доктору. АД лечат не только депрессию. Да и при легком и среднем течении депрессивных расстройств сразу их не назначают, сначала идет когнитивно-поведенческая терапия, работа с психотерапевтом. „Психам“ назначают совсем другие препараты», — объясняет врач.⠀
Доктор уверяет, что принимать антидепрессанты не стыдно. Это так же естественно, как пить но-шпу или анальгин, если что-то заболело. Депрессия, как и любая другая патология, требует грамотной терапии. Сама по себе она не проходит.
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Часто пациенты жалуются, что препараты не помогают: выпил таблетку, а эффекта ноль. Эксперт отмечает, что это не пилюля от головной боли, когда выпил и через полчаса боль прошла. От антидепрессантов мгновенного эффекта ждать не стоит. Они действуют по накопительному принципу.
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Как правило, улучшение наступает примерно через неделю-две после начала приема. Стойкий результат заметен через полтора месяца.
Еще один распространенный страх — если «подсел» на антидепрессанты, придется пить их всю жизнь. Это также миф, продолжительность приема зависит от тяжести и запущенности заболевания.
В среднем антидепрессанты нужно принимать от 6 месяцев до года. За это время нервная система стабилизируется и приходит в норму.
Аида Раисова
Здоровье
Врач-невролог, ботулинотерапевт
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