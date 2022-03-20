Невролог опровергла популярные мифы об антидепрессантах

Врач-невролог Аида Раисова рассказала об особенностях применения антидепрессантов и развенчала популярные мифы о них.

«Это лекарства с доказанной эффективностью. Но люди больше любят мифы. Скорее поверят в несусветную чушь, чем доктору. АД лечат не только депрессию. Да и при легком и среднем течении депрессивных расстройств сразу их не назначают, сначала идет когнитивно-поведенческая терапия, работа с психотерапевтом. „Психам“ назначают совсем другие препараты», — объясняет врач.

Эксперт отметила, что если доктор назначил вам антидепрессанты, это вовсе на значит, что вы псих. Очень часто врачи назначают пациентам антидепрессанты для лечения хронического болевого синдрома, головной боли, напряжения, мигрени и различных видов невралгии.Доктор уверяет, что принимать антидепрессанты не стыдно. Это так же естественно, как пить но-шпу или анальгин, если что-то заболело. Депрессия, как и любая другая патология, требует грамотной терапии. Сама по себе она не проходит.Часто пациенты жалуются, что препараты не помогают: выпил таблетку, а эффекта ноль. Эксперт отмечает, что это не пилюля от головной боли, когда выпил и через полчаса боль прошла. От антидепрессантов мгновенного эффекта ждать не стоит. Они действуют по накопительному принципу.Как правило, улучшение наступает примерно через неделю-две после начала приема. Стойкий результат заметен через полтора месяца.Еще один распространенный страх — если «подсел» на антидепрессанты, придется пить их всю жизнь. Это также миф, продолжительность приема зависит от тяжести и запущенности заболевания.В среднем антидепрессанты нужно принимать от 6 месяцев до года. За это время нервная система стабилизируется и приходит в норму.