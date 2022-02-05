Симптомы дефицита витамина D: тест на запах, который может выявить нехватку

«По сравнению с участниками с достаточным количеством витамина D, люди с дефицитом витамина D на 39 процентов чаще сообщали о более высокой распространенности нарушений. Только участники в возрасте 70-80 лет с недостаточностью витамина D на 96 процентов чаще сообщали о более высокой распространенности нарушений вкуса».

"Недостаток витамина D может привести к деформации костей, таким как рахит у детей и боли в костях, вызванные состоянием, называемым остеомаляция у взрослых".