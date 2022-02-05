Симптомы дефицита витамина D: тест на запах, который может выявить нехватку
Витамин D привлек большое внимание во время пандемии из-за его защитной роли от респираторных заболеваний, но это питательное вещество также имеет решающее значение для ряда других функций организма. Витамин D можно употреблять в пищу и производить в организме под действием солнечного света.
Ключевые симптомы дефицита витамина D включают усталость, боль в костях и мышечную слабость. Однако у некоторых пациентов наблюдается связь между ослабленным обонянием и низким уровнем витамина D.
С возрастом обоняние и вкус постепенно ухудшаются. Однако, согласно одному исследованию, недостаточный уровень витамина D может предрасполагать людей к этим осложнениям. Исследование 2020 года было направлено на изучение взаимосвязи между дефицитом витамина D и нарушениями обоняния и вкуса у взрослых.
Исследователи использовали данные, полученные из Национального обследования состояния здоровья и питания США.
Исследователи отметили:
«По сравнению с участниками с достаточным количеством витамина D, люди с дефицитом витамина D на 39 процентов чаще сообщали о более высокой распространенности нарушений. Только участники в возрасте 70-80 лет с недостаточностью витамина D на 96 процентов чаще сообщали о более высокой распространенности нарушений вкуса».
Витамин D может играть важную роль в возрастном ухудшении обоняния у взрослых в возрасте 40 лет и старше и в возрастном ухудшении вкуса у пожилых людей в возрасте 70 и 80 лет.
NHS объясняет:
"Недостаток витамина D может привести к деформации костей, таким как рахит у детей и боли в костях, вызванные состоянием, называемым остеомаляция у взрослых".
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Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
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Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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