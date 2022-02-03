Новый подвариант Омикрона более заразен: врачи составили список из 20 симптомов

«Если вирулентность нового подварианта Омикрона останется такой же или станет более существенной, это может привести к большему количеству инфекций, госпитализаций и смертей, чем в любой другой момент пандемии», - заявил исследователь.

Насморк.

Головная боль.

Усталость.

Больное горло.

Чихание.

Постоянный кашель.

Хриплый голос.

Боли в суставах.

Озноб.

Высокая температура.

Головокружение.

Болезненность глаз.

Состояние мозгового тумана.

Мышечные боли.

Изменившееся обоняние.

Исчезновение аппетита.

Опухшие железы.

Грудная боль.

Боль в ухе.

Ночные поты.