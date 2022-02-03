Новый подвариант Омикрона более заразен: врачи составили список из 20 симптомов
Новым подвариантом Омикрона является штамм BA.2, который многие ученые называют более заразным.
Омикрон, вызвавший текущую волну заражений, известен как штамм BA.1. Его подвариант, BA.2 или стелс-Омикрон, успел стать доминирующим в Дании и продолжает активно размножаться по странам мира. Датские исследователи подсчитали, что BA.2 распространяется в полтора раза быстрее, чем исходный Омикрон-штамм – они назвали новый подвариант «суперштаммом».
В свою очередь, американский ученый, профессор Гарвардской медицинской школы Уильям Хазелтин заявил, что новая версия Омикрона может быть более чем в семь раз более заразной, чем уханьский вариант коронавируса, возникший в 2020 году. По мнению профессора Хазелтина, даже если болезнь, вызываемая новым штаммом, протекает в более легкой форме, само количество случаев заражения, которое он может вызвать, способно создать серьезные проблемы для систем здравоохранения.
«Если вирулентность нового подварианта Омикрона останется такой же или станет более существенной, это может привести к большему количеству инфекций, госпитализаций и смертей, чем в любой другой момент пандемии», - заявил исследователь.
Симптомы, на которые нужно обращать внимание. Говоря о возможных симптомах BA.2, врачи из Великобритании составили следующий список.
- Насморк.
- Головная боль.
- Усталость.
- Больное горло.
- Чихание.
- Постоянный кашель.
- Хриплый голос.
- Боли в суставах.
- Озноб.
- Высокая температура.
- Головокружение.
- Болезненность глаз.
- Состояние мозгового тумана.
- Мышечные боли.
- Изменившееся обоняние.
- Исчезновение аппетита.
- Опухшие железы.
- Грудная боль.
- Боль в ухе.
- Ночные поты.
Ранее портал MedikForum.ru писал о симптомах Омикрон-инфекции, которые могут показаться неожиданными или необычными.
Уильям Хазелтин (William Haseltine)
Здоровье
профессор Гарвардской медицинской школы, известен своей новаторской работой по ВИЧ / СПИДу и геному человека
ZOE COVID Symptom Study
Здоровье
приложение для отслеживания симптомов и других важных данных у людей с коронавирусом, разработанное учеными Королевского колледжа Лондона в сотрудничестве с рядом больниц.
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