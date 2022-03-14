Симптомы дефицита витамина D: 3 признака, что вам не хватает «солнечного» витамина
Вы не можете получить передозировку витамина D из-за воздействия солнечного света, хотя вы можете получить его из пищевых добавок. По данным NHS, если вы решите принимать добавки с витамином D, 10 мкг в день будет достаточно для большинства людей. Вы не должны принимать более 100 мкг витамина D в день, так как это может быть вредно.
Национальные институты здравоохранения (NIH) объяснили, что витамин D «продуцируется эндогенно, когда ультрафиолетовые (УФ) лучи солнечного света попадают на кожу и запускают синтез витамина D». Витамин D способствует усвоению кальция в кишечнике, обеспечивая нормальную минерализацию костей, предотвращая судороги и спазмы.
Кроме того, витамин D необходим для прочности костей, помогая предотвратить остеомаляцию у взрослых (т.е. размягчение костей, приводящее к переломам).
Хотя это очень важно, а дефицит может вызвать множество проблем, те, кто принимает добавки, должны избегать приема слишком большого количества так называемого «солнечного витамина».
Около 20 процентов взрослых могут иметь низкий статус витамина D, и существует несколько основных факторов риска дефицита витамина D. Если вы или кто-то, о ком вы заботитесь, входите в группу повышенного риска, им может потребоваться прием добавок витамина D.
«Симптомы дефицита витамина D могут включать мышечную слабость, боль, усталость и депрессию».
NHS говорит, что есть и другие симптомы дефицита витамина D. Они могут включать мышечные боли и слабость, походку вразвалочку, хроническую широко распространенную боль или боль в костях в нижней части спины, таза и стопы.
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