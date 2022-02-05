Врач Мясников назвал анемию у мужчин возможным признаком рака
По словам Александра Мясникова, появление анемии (железодефицитной анемии) у представителей мужского пола является сигналом серьезных патологических процессов.
Врач Мясников назвал анемию у мужчин возможным признаком рака, уточнив, что ее появление может быть следствием внутренней кровопотери. В частности, она может возникнуть из-за вызывающих внутреннее кровотечение поражений в желудочно-кишечного тракте.
Мясников заметил в комментарии Пятому каналу, что анемия у мужчин может говорить о наличии язвенных образований, полипов и «даже онкологических заболеваний»
Вывить анемию можно по анализу крови, ее маркером является пониженный уровень гемоглобина. Внешними признаками могут быть повышенная утомляемость, бледность, головокружения. Мужчинам, у которых возникла анемия, нужно обязательно обращаться к врачу, подчеркнул Александр Мясников.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что прием прохладного душа может помогать прочищать артерии от холестерина.
Александр Мясников
Здоровье
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
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