Врачи: прием душа помогает прочищать артерии от холестерина
Прием душа может в некоторых случаях приносить серьезную пользу здоровью сердечно-сосудистой системы, защищать артерии от опасных накоплений холестерина, утверждает фармацевт Хуссейн Абде.
Закупорка артерий является одним из печально известных последствий высокого уровня холестерина, которое ведет к серьезным осложнениям, потенциально опасным для жизни. Но существуют способы борьбы с повышенным холестерином, и один из них – это прием душа. В интервью фармацевта Хуссейна Абде прозвучало мнение о том, что
«принятие более прохладного душа в определенное время дня может помочь предотвратить или обратить вспять холестериновое засорение кровеносных артерий».
Специалист заметил: в последнее время появляется больше доказательств того, что прохладный душ по утрам тонизирует и побуждает людей делать более глубокие вдохи, тем самым снижая в организме уровень углекислого газа. Вдобавок активизируется кровоток и улучшается кровоснабжение органов. Все это позитивно сказывается на сердце, помогает снижать кровяное давление, а также прочищать артерии от излишков холестерина.
С тем, что прием достаточно холодного душа может быть полезен, согласна и доктор медицины Моника Вассерманн.
«Действие холодной воды стимулирует приток крови, что помогает бороться с проблемами сердца», - говорит эксперт.
Доктор Вассерманн добавила, что прохладный душ может помогать снижать количество вредного жира в организме. Под воздействием прохладной воды тело начинает интенсивнее использовать бурый жир, чтобы согреться – этот процесс способствует тому, что сокращаются отложения белого жира. Его конечным результатом может быть снижение уровня холестерина, подчеркнула ученый.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какую пользу здоровью приносит употребление ромашкового чая.
Хуссейн Абде (Hussain Abdeh)
Здоровье
суперинтендант фармацевт интернет-аптеки
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