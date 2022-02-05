Плохой сон в ночь на понедельник: четыре распространенные причины
Многие люди плохо спят в ночь с воскресенья на понедельник и нередко это вызывается причинами, которые известны специалистам.
По словам медиков, «феномен» плохого сна в ночь на понедельник является на самом деле распространенным явлением.
«Ночь с воскресенья на понедельник для многих людей становится совсем не расслабляющей, но часто это происходит не случайно», - отмечают медработники.
Нарушение ритма. В выходные мы часто спим до позднего часа, особенно если суббота оказывается днем вечерних мероприятий, выпивки. Такое выбивание из режима засыпания, которого мы придерживаемся в рабочие будни, может влиять на сон в преддверии новой недели.
В теле остается энергия. Если в воскресенье объем физической активности снижается, и тело не успевает к вечеру должным образом утомиться, то сохранившаяся в нем энергия может мешать быстро засыпать и крепко спать. В воскресенье следует совершать хотя бы короткую прогулку.
Беспокойные мысли. Это одна из самых распространенных причин плохого сна в ночь на понедельник у работающих людей. С наступлением выходных мысли о работе легко остаются на заднем плане, но в воскресенье вечером они часто настигают нас с полной силой. Если не остановить их карусель, нормально заснуть будет проблематично.
Полный желудок. Нередко в воскресенье мы позволяем себе расслабиться. Тарелка макарон на обед, пицца вечером, мороженое на десерт… Но следует помнить: организму становится труднее заснуть, когда ему приходится переваривать жирную пищу. Когда же у него что-то тяжелое в желудке, о сне не может быть и речи.
Ранее портал MedikForum.ru писал о распространенных ошибках, связанных с дневным сном.
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