Плохой сон в ночь на понедельник: четыре распространенные причины

«Ночь с воскресенья на понедельник для многих людей становится совсем не расслабляющей, но часто это происходит не случайно», - отмечают медработники.

По словам медиков, «феномен» плохого сна в ночь на понедельник является на самом деле распространенным явлением.В выходные мы часто спим до позднего часа, особенно если суббота оказывается днем вечерних мероприятий, выпивки. Такое выбивание из режима засыпания, которого мы придерживаемся в рабочие будни, может влиять на сон в преддверии новой недели.Если в воскресенье объем физической активности снижается, и тело не успевает к вечеру должным образом утомиться, то сохранившаяся в нем энергия может мешать быстро засыпать и крепко спать. В воскресенье следует совершать хотя бы короткую прогулку.Это одна из самых распространенных причин плохого сна в ночь на понедельник у работающих людей. С наступлением выходных мысли о работе легко остаются на заднем плане, но в воскресенье вечером они часто настигают нас с полной силой. Если не остановить их карусель, нормально заснуть будет проблематично.Нередко в воскресенье мы позволяем себе расслабиться. Тарелка макарон на обед, пицца вечером, мороженое на десерт… Но следует помнить: организму становится труднее заснуть, когда ему приходится переваривать жирную пищу. Когда же у него что-то тяжелое в желудке, о сне не может быть и речи.Ранее портал MedikForum.ru писал о распространенных ошибках , связанных с дневным сном.