Дневной сон: ошибки, которые часто совершают многие из нас

«Если вы испытываете необычайно сильную усталость в течение дня, которая сохраняется в течение длительного периода времени, желательно обратиться к врачу и разобраться в сути дела», - советуют сомнологи.

Врачи считают, что не следует спать после 14:00, более поздний дневной сон может затруднить засыпание вечером. Кроме того, после дневного сна всегда должно оставаться некоторое время, чтобы организм перестроился и снова стал активным – где-то полчаса мы еще немного вялые и медлительные.Спать днем подолгу – это ошибка. Чтобы сон днем придал сил, достаточно немного подремать, но если спать дольше 25 минут, эффект восстановления не сработает. Тем, кому требуется немного больше времени, чтобы заснуть, медики советуют устанавливать будильник так, чтобы к рекомендуемым 25 минутам сна добавлять еще 15.Если вечером нужно лечь спать пораньше, то лучше совсем избегать дневного сна, так как он может сделать проблематичным ночное засыпание. Людям, которые обычно страдают от проблем с бессонницей и тяжелым засыпанием ночью, также рекомендуется не спать днем.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что качество ночного сна может говорить о проблемах с печенью.