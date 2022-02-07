Эта «продлевающая жизнь» добавка подавляет рост агрессивных опухолей мозга
По данным клиники Майо, глиобластома — тип рака, который часто поражает головной мозг — «может быть очень трудно поддающимся лечению, и излечение часто невозможно». Некоторые исследования указывают на связь между чрезмерным употреблением пищевых добавок и более высокой заболеваемостью. Однако одна добавка может помочь взять агрессивную опухоль под контроль.
Ниацин получил большую известность благодаря своей роли в снижении уровня холестерина, облегчении артрита и улучшении работы мозга, но одно исследование предполагает, что он также может снизить риск глиобластомы. В эксперименте 2020 года исследователи обнаружили, что ниацин перепрограммирует иммунные клетки в мозге, повышая их способность бороться с опухолями.
Результаты предполагают, что добавка может усилить иммунную защиту против опухоли головного мозга. Ведущий автор исследования В. Ви Ю, профессор Медицинской школы Камминга в Калгари, охарактеризовал результаты как «замечательные».
Глиобластома, как известно, устойчива к лечению, и исследователи предполагают, что это связано с группой клеток, которые характеризуют заболевание, известными как клетки, инициирующие опухоль головного мозга, или BTIC. BTIC очень хорошо отрастают, поэтому иммунным клеткам чрезвычайно трудно их уничтожить. В результате иммунные клетки, которые проникают в опухоль, чтобы бороться с ней, часто в конечном итоге уничтожаются. Однако при лечении ниацином лабораторные эксперименты выявили ряд поведенческих изменений у BTIC.
Исследователи заметили, что клетки, взятые у пациентов с глиобластомой, возвращаются к действию, что позволяет им возобновить борьбу с опухолью.
Исследователи имплантировали BTCI, полученные от пациентов-людей, мышам, чтобы проверить, насколько эффективен ниацин в естественных условиях. После получения добавки команда обнаружила, что рост опухоли головного мозга был взят под контроль, а продолжительность жизни грызунов увеличилась.
Перед применением добавок обязательна консультация врача.
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В. Ви Ю (V. Wee You)
Здоровье
Профессор Медицинской школы Камминга в Калгари.
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