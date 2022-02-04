Диетолог рассказала, чем можно и нельзя заменять сладости

«На 90% в ваших желаниях, вами управляет ваша кишечная микрофлора, а в этом случае — патогенная микрофлора. Сахар — это плодородная почва для ее роста и развития», — пояснила она.

фруктов: наилучшим вариантом станут не приторные разновидности с большим количеством клетчатки (идеально — авокадо, цитрусовые);

ягод: особенно полезны сезонные, не в сезон можно приобретать в замороженном виде;

сухофруктов: можно употреблять, но без фанатизма (не более 3 плодов в день) из-за высокой калорийности, приобретать следует ту продукцию, в которой нет добавленного сахара и/или сиропа;

ореховой пасты: коксовая и из фундука отличаются насыщенным ароматом и сладким привкусом;

медом: не более 1 чайной ложки в день и не прошедшего термообработку;

пищевых эфирных масел: их аромат насыщает рецепторы, «сбивая» тягу к сладкому.

Перед применением необходима очная консультация специалиста.

По словам специалиста, постоянная тяга к сладкому не является нормой. При этом врач обозначила, что отлучиться от сладостей вполне возможно, приведя в порядок микробиоту.Заменять сладости она рекомендует с помощью:Кроме того, диетолог подчеркнула, что в качестве альтернативы не следует прибегать к употреблению фруктозы (метаболизируется в печени, и провоцирует появление жировых отложений в органе) и тростникового сахара (несмотря на обилие клетчатки, не воздействует на организм лучше сахара.)