"Поплывет" лицо: врач развенчал популярный миф об удалении зубов мудрости

«Когда мы молоды и прекрасны, у нас еще нет зубов мудрости, но лицо при этом в полном порядке. Ваша челюстная система готова к тому, чтобы существовать без 8-к», — говорит врач.

В обществе существует мнение о том, что удаление из челюсти «восьмерок» нарушает ее строение, мышцы и связки лицевого шлема. Однако, по словам специалиста, это заблуждение не имеет ничего общего с реальностью.Он подчеркнул, что наиболее вероятной причиной изменения овала лица становятся банальные возрастные изменения.При этом важно понимать, что несостоятельность теории касается только зубов мудрости: если после удаления остальных зубов остаются пустоты, то есть человек не прибегает к их замещению имплантами, прикус действительно может измениться, челюсть сместится и, как следствие измениться внешний вид лица.