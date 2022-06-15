Стоматолог объяснил, почему нет смысла лечить зубы мудрости

«Почему я не вижу смысла в большинстве случаев лечить зубы мудрости? Средства, потраченные на лечение большинства восьмерок, не будут оправданы, даже в среднесрочной перспективе», — говорит доктор.

«Даже если врач доберется до него, все равно через месяц зуб продолжит гнить просто потому, что вы его не сможете вычистить должным образом», — поясняет эксперт.

Восьмерки, или зубы мудрости, беспокоят рано или поздно многих. Они вырастают в неподходящем, трудно доступном месте, и думай, что с ним делать. Лечить или удалять?Здесь дело, в первую очередь, в расположении этих самых зубов. Как правило, они растут у самой щеки. И тут возникает сложность: как до него добраться, чтобы вылечить? Дыру в щеке ведь не просверлишь.По этой же причине невозможно качественно пролечить каналы этих зубов — рот просто не открывается так широко. Именно поэтому, когда стоит вопрос, лечить или удалять, доктор склоняется ко второму.Также зубы мудрости удаляются, когда стоящие по соседству зубы протезируются керамическими коронками, а на восьмерках при этом есть есть кариес или другие осложнения.