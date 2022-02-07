Названы топ-5 "врагов" кожи

сахар : провоцирует появление угрей и высыпаний, в том числе на спине и груди, способствует появлению морщин и обвисанию кожи, при избыточном употреблении кожные покровы приобретают сероватый оттенок;

: провоцирует появление угрей и высыпаний, в том числе на спине и груди, способствует появлению морщин и обвисанию кожи, при избыточном употреблении кожные покровы приобретают сероватый оттенок; алкоголь : обезвоживает организм, способствует появлению отеков, высыпаний и покраснений, помогает расширить поры и углубить носогубные складки;

: обезвоживает организм, способствует появлению отеков, высыпаний и покраснений, помогает расширить поры и углубить носогубные складки; молоко : создаёт пастозность, провоцирует высыпания, особенно прыщи в области подбородка, а также мешки под глазами;

: создаёт пастозность, провоцирует высыпания, особенно прыщи в области подбородка, а также мешки под глазами; мука : создает благоприятную среду для воспаленных прыщей, появления красноты на щеках и пигментации, а также провоцирует одутловатость лица;

: создает благоприятную среду для воспаленных прыщей, появления красноты на щеках и пигментации, а также провоцирует одутловатость лица; фастфуд: чреват увеличением сухости и жирности кожи, способствует покраснениям, и высыпаниям.

Питание играет одну из наиболее важных ролей в поддержании здоровья человека. Поэтому часто, минимизация в рационе некоторых категорий продуктов позволяет улучшить внешний вид.Так, по словам врача, к губительным для кожи продуктам относятся: