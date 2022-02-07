Названы топ-5 "врагов" кожи

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Продукты для выпечки

Гинеколог Людмила Мудрагель перечислила пять причин ухудшения состояния кожи.

Питание играет одну из наиболее важных ролей в поддержании здоровья человека. Поэтому часто, минимизация в рационе некоторых категорий продуктов позволяет улучшить внешний вид.

Так, по словам врача, к губительным для кожи продуктам относятся:

  • сахар: провоцирует появление угрей и высыпаний, в том числе на спине и груди, способствует появлению морщин и обвисанию кожи, при избыточном употреблении кожные покровы приобретают сероватый оттенок;
  • алкоголь: обезвоживает организм, способствует появлению отеков, высыпаний и покраснений, помогает расширить поры и углубить носогубные складки;
  • молоко: создаёт пастозность, провоцирует высыпания, особенно прыщи в области подбородка, а также мешки под глазами;
  • мука: создает благоприятную среду для воспаленных прыщей, появления красноты на щеках и пигментации, а также провоцирует  одутловатость лица;
  • фастфуд: чреват увеличением сухости и жирности кожи, способствует покраснениям, и высыпаниям.
Людмила Мудрагель
Людмила Мудрагель
Здоровье
Гинеколог
Теги : Людмила Мудрагель, вредные продукты, кожа