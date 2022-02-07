Ожирение печени: об этом могут говорить отеки двух участков тела

«Накопления жира в печени может долго оставаться незамеченным. Тем не менее, если внешние признаки возникают, таковыми могут быть отеки ног и живота», - предупреждают эксперты.

Экстремальная усталость, слабость.

Необъяснимая потеря аппетита и веса.

Внезапное начало тошноты.

Возникающие на коже сосудистые «паутины».

Пожелтение кожи и глаз.

Зуд на коже.