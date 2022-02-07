Ожирение печени: об этом могут говорить отеки двух участков тела
Одним из признаков накопления жира в печени являются периодические отеки ног.
Отеки двух участков тела могут сигнализировать о развитии неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП), при которой орган подвергается ожирению не вследствие злоупотребления спиртным, а, преимущественно, в результате рутинных вредных привычек – малоподвижности, переедания, пристрастия к еде, насыщенной животным жиром и углеводами.
Отложение жира в печени является отклонением, которое должно своевременно корректироваться, в противном случае повышается риск того, что орган, охваченный ожирением, начнет воспаляться, и его ткань начнет подвергаться необратимым изменениям, поддаваясь фиброзу, циррозу. Ученые предупреждают, что у некоторых людей жирная печень начинает деформироваться очень быстро, и почему это происходит, пока остается неизвестным.
Медики рекомендуют обращать внимание на отеки, возникающие на определенных участках тела, – они могут указывать на возникшие проблемы с печенью.
«Накопления жира в печени может долго оставаться незамеченным. Тем не менее, если внешние признаки возникают, таковыми могут быть отеки ног и живота», - предупреждают эксперты.
Дело в том, что нездоровая печень производит недостаточно белка альбумина, и это способствует так называемому безбелковому отеку. В его случае отекать могут стопы, голени, бедра, живот.
Также врачи перечислили другие возможные симптомы ожирения печени.
- Экстремальная усталость, слабость.
- Необъяснимая потеря аппетита и веса.
- Внезапное начало тошноты.
- Возникающие на коже сосудистые «паутины».
- Пожелтение кожи и глаз.
- Зуд на коже.
Британский фонд печени (British Liver Trust)
Здоровье
благотворительная организация в Соединенном Королевстве, занимающаяся проблемами здоровью печени
Оставить комментарий