Признаки рака печени: как может измениться ваш стул и пищеварение
Медики констатируют, что первичным раком печени может заболеть практически любой человек.
По данным британской национальной службы здравоохранения NHS, у людей больше шансов заболеть первичным раком печени, если они старше 60 лет. Кроме того, вероятность этого онкологического заболевания увеличивают гепатит, цирроз печени, камни в желчном пузыре, диабет, паразиты в печени, ВИЧ. Также риск возникновения рака печени повышается, если у братьев, сестер или родителей был когда-то диагностирован данный тип рака.
Специалисты из Cancer Research UK рассказали, какими симптомами может проявляться рак печени. Онкологи заметили, что у пострадавшего человека может измениться стул.
«Симптом рака печени может быть белый, меловидный стул», - сообщили эксперты.
Злокачественная болезнь печени, по их словам, в целом влияет на пищеварение, способствуя появлению следующих симптомов.
- Тошнота.
- Дискомфорт, болезненность в верхней правой части живота или в правом плече.
- Очень быстро возникающее чувство сытости даже после небольшого количества еды.
- Вздутие живота, не связанное с приемом пищи.
Кроме того, человек может испытывать потерю аппетита или непреднамеренно терять вес. Также в связи с онкозаболеванием чувствуется повышенная усталость, отсутствие энергии или «общее недомогание с симптомами, напоминающими грипп». В некоторых случаях на правой стороне живота прощупывается уплотнение, комок.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Мясников назвал анемию у мужчин возможным признаком рака.
Cancer Research UK
Здоровье
организация по исследованию рака и повышению осведомленности в Соединенном Королевстве и на острове Мэн
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