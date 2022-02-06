Признаки рака печени: как может измениться ваш стул и пищеварение

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болезни печени

Медики констатируют, что первичным раком печени может заболеть практически любой человек.

По данным британской национальной службы здравоохранения NHS, у людей больше шансов заболеть первичным раком печени, если они старше 60 лет. Кроме того, вероятность этого онкологического заболевания увеличивают гепатит, цирроз печени, камни в желчном пузыре, диабет, паразиты в печени, ВИЧ. Также риск возникновения рака печени повышается, если у братьев, сестер или родителей был когда-то диагностирован данный тип рака.

Специалисты из Cancer Research UK рассказали, какими симптомами может проявляться рак печени. Онкологи заметили, что у пострадавшего человека может измениться стул.

«Симптом рака печени может быть белый, меловидный стул», - сообщили эксперты.

Злокачественная болезнь печени, по их словам, в целом влияет на пищеварение, способствуя появлению следующих симптомов.
  • Тошнота.
  • Дискомфорт, болезненность в верхней правой части живота или в правом плече.
  • Очень быстро возникающее чувство сытости даже после небольшого количества еды.
  • Вздутие живота, не связанное с приемом пищи.
Другим возможным признаком заболевания они назвали  пожелтение кожи или белков глаз.

Кроме того, человек может испытывать потерю аппетита или непреднамеренно терять вес. Также в связи с онкозаболеванием чувствуется повышенная усталость, отсутствие энергии или «общее недомогание с симптомами, напоминающими грипп». В некоторых случаях на правой стороне живота прощупывается уплотнение, комок.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Мясников назвал анемию у мужчин возможным признаком рака.

Cancer Research UK

Здоровье

организация по исследованию рака и повышению осведомленности в Соединенном Королевстве и на острове Мэн

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