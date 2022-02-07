Врачи: баня и сауна могут быть опасными для переболевших ковидом

«Перегревание может спровоцировать гипертонические кризы, сосудистые нарушения, обострения варикозной болезни и другие проблемы», - сказал об этом профилактолог Сергей Токарев.

Российские медики предупредили о возможной опасности времяпровождения в бане или сауне для переболевших ковидом. Врачи считают, что минимум месяц после коронавирусной инфекции париться таким образом нельзя.Специалисты напоминают, что коронавирусная инфекция сопровождается воспалением, которое часто застрагивает сосудистую ткань, провоцируя неблагоприятные процессы в артериях и венах, сердце. Если после COVID-19 человек, чья сосудистая система еще окончательно не восстановилась, решит попариться, это чревато возникновением различных осложнений, включая опасные для жизни.В комментарии иммунолога Владимира Болибока прозвучало напоминание о проблемах со свертыванием крови, наблюдаемых у пациентов с коронавирусом. В бане или сауне у таких людей на фоне перегрева и обезвоживания может возникнуть сгущение крови, тромбоз. Говоря об этом изданию URA.RU , Болибок уточнил, что опасным последствием подобного тромбоза могут стать нарушение кровообращения головного мозга, спутанность сознания, сбои сердечного ритма (аритмии), с которыми тесно связан риск инсульта.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что повторное заражение коронавирусом, вызванное штаммом Омикрон, может проявляться нетипичным симптомом.