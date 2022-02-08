Одиночество увеличивает риск деменции

«Это исследование подчеркивает важность социальных связей в снижении риска развития деменции по мере старения», - рассказывает ведущий автор, доктор Джоэл Салинас, доцент кафедры неврологии в Медицинской школе Гроссмана Нью-Йоркского университета.

Социальная изоляция среди пожилых людей увеличилась за последние два года из-за пандемии коронавируса . Новое исследование показывает заметную связь между одиночеством и риском слабоумия, и эта связь наиболее чувствительна для пожилых людей.В исследовании, опубликованном в журнале Neurology ученые обнаружили трехкратное увеличение риска последующей деменции среди одиноких американцев моложе 80 лет, у которых ожидался низкий риск с учетом возраста и генетических факторов. Исследование также показало, что одиночество было связано с ухудшением исполнительной функции (группы когнитивных процессов, отвечающих за принятие решений, планирование, когнитивную гибкость и контроль внимания) и изменениями в мозге, которые указывают на уязвимость к болезни Альцгеймера и связанной с ней деменции.Используя ретроспективные данные популяционного исследования, ученые рассмотрели 2,3 тыс. участников, у которых не было деменции в начале. Средний возраст испытуемых составил 73 года, они чувствовали себя одиноким. Также присутствовали депрессивные симптомы. Участников также проверяли на наличие генетического фактора риска болезни Альцгеймера. В целом, 144 из 2 308 участников сообщили, что чувствовали себя одинокими три или более дней на прошлой неделе.Исследуемая популяция оценивалась на предмет деменции в течение десяти лет с использованием строгих клинических методов, и у 329 из 2 308 участников впоследствии было диагностировано это заболевание. У участников в возрасте от 60 до 79 лет, которые были одиноки, вероятность развития деменции была более чем в два раза выше. Одиночество было связано с трехкратным увеличением риска среди более молодых участников, не являющихся носителями гена, повышающего риск деменции.