Заражение Омикроном: малоизвестные признаки в плечах и спине, которые следует замечать

«Некоторые данные свидетельствуют, что этот вариант вызывает не только «классические » симптомы, хорошо известные по предыдущим штаммам, поэтому люди должны знать о других признаках заражения. Их распознавание и дальнейшая самоизоляция могут помочь остановить распространение вируса», - заявили представители службы здравоохранения NHS.

«Пациенты сообщали, что распространенными симптомами после плохого самочувствия являются боль и скованность в плечах и спине, хотя проблемы с суставами и мышцами в случае инфекции могут затрагивать практически любую часть тела», - рассказали в NHS.

«необычные мышечные боли могут быть ранним симптомом инфекции COVID-19, им свойственно появляться в самом начале болезни».