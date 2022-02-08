Омикрон: все чаще проявляются пять менее известных признаков заражения

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плохое самочувствие

Исследователи симптомов коронавируса отмечают, что у людей, которые заражаются Омикроном, все чаще проявляются гастроэнтрологические симптомы.

Вариант Омикрон характеризуется появлением симптомов, отличных от трех традиционных – лихорадки, кашля, потери обоняния и чувства вкуса. Об этом напоминают разработчики приложении ZOE COVID Study – ученые из Королевского колледжа Лондона, внимательно отслеживающие все изменения симптоматики коронавирусной инфекции. По их словам, теперь отчеты свидетельствуют о нарастающем количестве случаев заражения Омикроном, при котором люди испытывают «пять менее известных симптомов».

«Менее половины пациентов сегодня ощущают «классические» лихорадку, кашель или пропажу обоняния. В свою очередь, наблюдается рост пациентов, которые борются с желудочно-кишечными проблемами», - говорят исследователи.

По данным приложения ZOE COVID Study, признаки, которые ассоциируются с заболеваниями желудка, могут указывать на COVID-19, которым человек заболевает из-за инфицирования штаммом Омикрон.

Вот эти признаки.
  • Диарея.
  • Боли в желудке.
  • Чувство тошноты (с возможной рвотой).
  • Потеря аппетита.
  • Отказ от пищи, которая может вызывать отвращение.
Эксперты заметили, что «желудочные» симптомы наблюдались у заболевших и в периоды более ранних штаммов вируса. Но в случае Омикрона такие симптомы проявляются не разнородно, а в комплекте, образуя отдельный желудочно-кишечный тип коронавирусной инфекции.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что изменившийся вид ногтей может говорить, что человеком была перенесена ковид-инфекция.

ZOE COVID Symptom Study

Здоровье

приложение для отслеживания симптомов и других важных данных у людей с коронавирусом, разработанное учеными Королевского колледжа Лондона в сотрудничестве с рядом больниц.

Теги : симптомы коронавируса, Омикрон-штамм, пищеварение