Омикрон: все чаще проявляются пять менее известных признаков заражения
Исследователи симптомов коронавируса отмечают, что у людей, которые заражаются Омикроном, все чаще проявляются гастроэнтрологические симптомы.
Вариант Омикрон характеризуется появлением симптомов, отличных от трех традиционных – лихорадки, кашля, потери обоняния и чувства вкуса. Об этом напоминают разработчики приложении ZOE COVID Study – ученые из Королевского колледжа Лондона, внимательно отслеживающие все изменения симптоматики коронавирусной инфекции. По их словам, теперь отчеты свидетельствуют о нарастающем количестве случаев заражения Омикроном, при котором люди испытывают «пять менее известных симптомов».
«Менее половины пациентов сегодня ощущают «классические» лихорадку, кашель или пропажу обоняния. В свою очередь, наблюдается рост пациентов, которые борются с желудочно-кишечными проблемами», - говорят исследователи.
По данным приложения ZOE COVID Study, признаки, которые ассоциируются с заболеваниями желудка, могут указывать на COVID-19, которым человек заболевает из-за инфицирования штаммом Омикрон.
Вот эти признаки.
- Диарея.
- Боли в желудке.
- Чувство тошноты (с возможной рвотой).
- Потеря аппетита.
- Отказ от пищи, которая может вызывать отвращение.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что изменившийся вид ногтей может говорить, что человеком была перенесена ковид-инфекция.
ZOE COVID Symptom Study
Здоровье
приложение для отслеживания симптомов и других важных данных у людей с коронавирусом, разработанное учеными Королевского колледжа Лондона в сотрудничестве с рядом больниц.
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