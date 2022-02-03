Омикрон: «общий» признак, который можно почувствовать перед «проблемами с дыханием»

«У некоторых людей даже начинает болеть голова, прежде чем они замечают какие-либо проблемы с дыханием. Это распространенный симптом ковида. Долгие головные боли могут быть более частыми у тех пациентов, у которых были головные боли в анамнезе», - сообщает NHS.

«Важно не принимать регулярные ежедневные обезболивающие, поскольку они сами по себе могут быть причиной головных болей (головная боль от чрезмерного употребления лекарств). Если нельзя обойтись без обезболивающих, то лучше всего подойдут парацетамол и ибупрофен. Если головная боль исключительно сильная, то это может быть мигрень. Проконсультируйтесь со своим лечащим врачом, чтобы подобрать для вас подходящее лекарство».