Омикрон: «общий» признак, который можно почувствовать перед «проблемами с дыханием»
Некоторые данные свидетельствуют о том, что Омикрон вызывает не только «классические три» симптома, связанные с предыдущими штаммами, и означает, что люди также должны знать о других признаках, связанных с Омикроном. Распознавание симптомов и самоизоляция, если вы их заметите, могут помочь остановить распространение.
Covid может вызывать головные боли, согласно целому ряду исследований.
«У некоторых людей даже начинает болеть голова, прежде чем они замечают какие-либо проблемы с дыханием. Это распространенный симптом ковида. Долгие головные боли могут быть более частыми у тех пациентов, у которых были головные боли в анамнезе», - сообщает NHS.
Covid также может вызывать «новую постоянную головную боль, которой не было до вашей болезни Covid, но которая длится некоторое время после нее и может ощущаться ежедневно».
Прием болеутоляющих от головной боли является вариантом, но «в идеале» должен быть ограничен менее чем тремя днями в неделю.
«Важно не принимать регулярные ежедневные обезболивающие, поскольку они сами по себе могут быть причиной головных болей (головная боль от чрезмерного употребления лекарств). Если нельзя обойтись без обезболивающих, то лучше всего подойдут парацетамол и ибупрофен. Если головная боль исключительно сильная, то это может быть мигрень. Проконсультируйтесь со своим лечащим врачом, чтобы подобрать для вас подходящее лекарство».
Ранее Медикфорум писал об инсульте из-за ковида.
Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
Здоровье
Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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