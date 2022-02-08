Новый байпас предотвратит тяжёлый побочный эффект операции из-за рака груди
Десятки тысяч россиян ежегодно сталкиваются с лимфостазом - довольно тяжёлым отёком тканей, который часто является следствием операции по удалению опухолей груди. И вот теперь врачи используют новую технику, которая позволяет данное осложнение предотвратить.
Лимфостаз вызывает тяжёлые отёки, он объясняется проблемами с лимфатической системой - сетью крошечных сосудов по всему организму, которые вытягивают жидкость из окружающих тканей в кровоток. Данная жидкость называется лимфой. Лимфатическая система играет важную роль в регулировании количества жидкости в организме, поглощение нутриентов из крови и сражении с разными инфекциями. Лимфа проходит через лимфатические узлы, где удаляются потенциально вредные компоненты, включая бактерии и вирусы.
Но если лимфа не может вернуться в кровоток с определенной скоростью (приблизительно 3 л в день), она скапливается в тканях, что и приводит к отекам. Довольно часто они наблюдаются в руках и нижних конечностях, которые чаще становятся плацдармом для инфекций, послеоперационных осложнений, результатом облучения или травм. Если не лечить эти отёки своевременно, то они могут спровоцировать очень длительные симптомы, включая онемение, боль, ограниченность движений, эмоциональный дистресс и снижение качества жизни. Довольно часто лимфостаз является следствием операций по удалению опухолей груди, когда удаляется и множество лимфатических сосудов в подмышечной области. Особенно после того, как за операциями следуют облучение или химиотерапия, увеличивающие риск лимфостаза.
И вот тогда на помощь приходит процедура под названием лимфатический микрохирургический профилактический подход к лечению (LYMPHA). Она включает в себя инфракрасную камеру, с помощью которой аккуратно идентифицируются лимфатические сосуды, исходящие из рук. Их повторно соединяют с кровью человека, делая байпас через удалённые в ходе операции лимфатические узлы. Всё это восстанавливает отток лимфы, и тем самым избавляет человека от проблемы. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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