Врач объяснила появление аллергии во взрослом возрасте
Аллерголог Марина Арьяева рассказала, почему во взрослом возрасте может появиться аллергия.
Принято считать, что аллергия сопровождает человека с детства, однако, по словам эксперта, ее появление не исключено и в более позднем возрасте. Причиной тому становят сразу несколько факторов.
Так, в современном мире постоянно увеличивается количество, как аллергенов, так и факторов влияющих на изменения иммунитета. К примеру, растет популяция пылевых клещей, в составе употребляемых в пищу продуктов появляются различные измененные свойства (рафинированные масла, ГМО, термофильные дрожжи), меняющие микрофлору кишечника антибиотики, загрязнение воздуха.
«Нужно понимать, что аллергия не формируется на впервые попавшее в организм вещество. Истинная аллергия формируется постепенно, когда до критического уровня нарастает концентрация аллергических антител к аллергену, который регулярно поступал в организм», — пояснила врач.
Таким образом, в организме может годами нарастать концентрация антител. Ситуация усугубляется, если человек курит: через поврежденные слизистые оболочки аллергенам легче проникнуть в тело, в месте повреждения всегда развивает воспалительный процесс, что приводит к возбуждению иммунной системы и, соответственно, вероятность ее сбоя повышается.
Именно поэтому, врач рекомендует не надеяться на то, что отсутствующая ранее аллергия рано или поздно не даст о себе знать. Она советует придерживаться правильного питания и укреплять иммунную систему с помощью ведения здорового образа жизни.
Марина Арьяева
Здоровье
Клинический иммунолог, аллерголог, кандидат медицинских наук, член Ассоциации заслуженных врачей России
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