Врач объяснила появление аллергии во взрослом возрасте

«Нужно понимать, что аллергия не формируется на впервые попавшее в организм вещество. Истинная аллергия формируется постепенно, когда до критического уровня нарастает концентрация аллергических антител к аллергену, который регулярно поступал в организм», — пояснила врач.

Принято считать, что аллергия сопровождает человека с детства, однако, по словам эксперта, ее появление не исключено и в более позднем возрасте. Причиной тому становят сразу несколько факторов.Так, в современном мире постоянно увеличивается количество, как аллергенов, так и факторов влияющих на изменения иммунитета. К примеру, растет популяция пылевых клещей, в составе употребляемых в пищу продуктов появляются различные измененные свойства (рафинированные масла, ГМО , термофильные дрожжи), меняющие микрофлору кишечника антибиотики, загрязнение воздуха.Таким образом, в организме может годами нарастать концентрация антител. Ситуация усугубляется, если человек курит: через поврежденные слизистые оболочки аллергенам легче проникнуть в тело, в месте повреждения всегда развивает воспалительный процесс, что приводит к возбуждению иммунной системы и, соответственно, вероятность ее сбоя повышается.Именно поэтому, врач рекомендует не надеяться на то, что отсутствующая ранее аллергия рано или поздно не даст о себе знать. Она советует придерживаться правильного питания и укреплять иммунную систему с помощью ведения здорового образа жизни.