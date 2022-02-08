Сомнолог рассказала, как улучшить сон подростка

«После школы, если подросток не посещал „продленку“, то до полдника можно поспать 20-60 минут дневной сон. Принять решение о том, стоит ли именно Вашему подростку спать днем, необходимо после тщательного анализа качества засыпания при наличии или отсутствии дневного сна», — рекомендует специалист.

Эксперт объяснила: в связи с изменением секреции мелатонина, циркадный ритм подростка сдвигается в среднем на 2 часа, поэтому по мере взросления ребенок испытывает потребность позже ложиться спать и просыпаться. При этом у него сохраняется потребность в девятичасовом ночном сне.Задача родителей в этот период заключается в умеренном контроле за питанием, физической активностью и использованием гаджетов ребенком.Так, для улучшения качества сна и запуска правильных циркадных ритмов подростка необходимо обеспечить его завтраком и исключить кофеиносодержащие напитки во второй половине дня.Помимо этого, важно содействовать стабилизации графика дня ребенка: ежедневные подъемы в одно и тоже время (по выходным допустимо отклонение на 1-2 часа). После пробуждения следует избегать бодрствования в кровати и повторного засыпания.Перед сном следует отказаться от использования гаджетов и затемнить комнату.Если в семье есть младший ребенок, по возможности, его следует отселить от подростка.Кроме того, сомнолог подчеркнула, что лучшим способом приучить ребенка к культуре правильного сна - стать для него положительным примером.