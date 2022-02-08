Просто глотните: как заподозрить проблемы с прикусом

«Такой тип глотания называется инфантильным и он нужен малышу, чтобы добывать молоко из материнской груди. Но это физиологично и нормально максимум до 2-х лет. Если же язык продолжает активничать в более старшем возрасте, то зубочелюстная система наживает себе ряд проблем», — пояснил эксперт.

По словам специалиста, о потенциальных рисках проблем с челюстью может свидетельствовать неправильная техника глотания. Для того, чтобы распознать нарушение следует попросить ребенка глотнуть.Если во время глотания язык ребенка показывается наружу — необходимо принимать меры.При инфантильном типе глотания язык «вытакивает» вперед передние зубы, при этом нёбо и верхняя челюсть сужаются и, как следствие, между верхними и нижними рядами зубов отсутствует смыкание. Это называется открытым прикусом.Хорошая новость в том, что эти изменения обратимы. Для того, чтобы провести правильную коррекцию и направить челюсть на верный путь развития врач рекомендует обратиться к за помощью ортодонту.