Названы причины формирования неправильного прикуса

наследственность: от мамы и папы ребенок получает не только особенность прикуса, а и размеры зобов, расстояние между ними и адентию (когда зачатка коренного зуба в принципе нет);

патологии внутриутробного развития: анемия мамы, вирусы, различные нарушения обмена веществ;

травма, полученная в процессе родов.

«Эти 3 фактора мы, родители, просто принимаем, обращаемся к ортодонту, когда придет время, и живем дальше спокойно», — говорит эксперт.

вредные привычки ребенка: сосание пальца, губы, длительное использование сосок-пустышек, привычка сидеть, подперев подбородок кулаком;

лор-заболевания, которые приводят к продолжительному дыханию через рот: гаймориты, синуситы, аденоиды замедляет рост верхней челюсти и вызывает сужение верхнего зубного ряда;

кариес: из-за боли ребенок может постоянно жевать на одну сторону, становится причиной удаления молочных зубов задолго до прорезывания коренного;

преобладание в рационе мягкой, протертой пищи: без пережёвывания твердой пищи невозможно добиться правильного развития зубочелюстной системы.

«От привычек избавляемся, большие аденоиды удаляем, молочные зубы наоборот не удаляем, грызем яблоко и морковку с первых зубов», — подытожил стоматолог.

Как объяснил врач, на процесс формирования прикуса ребенка влияние оказывают сразу несколько факторов.Среди факторов, на которые родители ребенка не в силах повлиять специалист выделил:В список, причин развития неправильного прикуса, которые можно устранить попали: