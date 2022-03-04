Названы причины формирования неправильного прикуса

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Зубы ребенка

Стоматолог Антон Хмаренко рассказал, от чего зависит формирование прикуса у детей.

Как объяснил врач, на процесс формирования прикуса ребенка влияние оказывают сразу несколько факторов.

Среди факторов, на которые родители ребенка не в силах повлиять специалист выделил:

  • наследственность: от мамы и папы ребенок получает не только особенность прикуса, а и размеры зобов, расстояние между ними и адентию (когда зачатка коренного зуба в принципе нет);
  • патологии внутриутробного развития: анемия мамы, вирусы, различные нарушения обмена веществ;
  • травма, полученная в процессе родов.

«Эти 3 фактора мы, родители, просто принимаем, обращаемся к ортодонту, когда придет время, и живем дальше спокойно», — говорит эксперт.

В список, причин развития неправильного прикуса, которые можно устранить попали:

  • вредные привычки ребенка: сосание пальца, губы, длительное использование сосок-пустышек, привычка сидеть, подперев подбородок кулаком;
  • лор-заболевания, которые приводят к продолжительному дыханию через рот: гаймориты, синуситы, аденоиды замедляет рост верхней челюсти и вызывает сужение верхнего зубного ряда;
  • кариес:  из-за боли ребенок может постоянно жевать на одну сторону, становится причиной удаления молочных зубов задолго до прорезывания коренного;
  • преобладание в рационе мягкой, протертой пищи: без пережёвывания твердой пищи невозможно добиться правильного развития зубочелюстной системы.

«От привычек избавляемся, большие аденоиды удаляем, молочные зубы наоборот не удаляем, грызем яблоко и морковку с первых зубов», — подытожил стоматолог.
Антон Хмаренко
Антон Хмаренко
Здоровье
Стоматолог
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