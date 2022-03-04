Названы причины формирования неправильного прикуса
Стоматолог Антон Хмаренко рассказал, от чего зависит формирование прикуса у детей.
Как объяснил врач, на процесс формирования прикуса ребенка влияние оказывают сразу несколько факторов.
Среди факторов, на которые родители ребенка не в силах повлиять специалист выделил:
- наследственность: от мамы и папы ребенок получает не только особенность прикуса, а и размеры зобов, расстояние между ними и адентию (когда зачатка коренного зуба в принципе нет);
- патологии внутриутробного развития: анемия мамы, вирусы, различные нарушения обмена веществ;
- травма, полученная в процессе родов.
«Эти 3 фактора мы, родители, просто принимаем, обращаемся к ортодонту, когда придет время, и живем дальше спокойно», — говорит эксперт.
В список, причин развития неправильного прикуса, которые можно устранить попали:
- вредные привычки ребенка: сосание пальца, губы, длительное использование сосок-пустышек, привычка сидеть, подперев подбородок кулаком;
- лор-заболевания, которые приводят к продолжительному дыханию через рот: гаймориты, синуситы, аденоиды замедляет рост верхней челюсти и вызывает сужение верхнего зубного ряда;
- кариес: из-за боли ребенок может постоянно жевать на одну сторону, становится причиной удаления молочных зубов задолго до прорезывания коренного;
- преобладание в рационе мягкой, протертой пищи: без пережёвывания твердой пищи невозможно добиться правильного развития зубочелюстной системы.
«От привычек избавляемся, большие аденоиды удаляем, молочные зубы наоборот не удаляем, грызем яблоко и морковку с первых зубов», — подытожил стоматолог.
Антон Хмаренко
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