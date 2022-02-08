Парацетамол может повышать риск сердечного приступа или инсульта: ученые
Ученые Эдинбургского университета обнаружили связь между приемом парацетамола и дополнительным риском сердечного приступа и инсульта.
Исследователи пришли к выводу, что принимаемый многими людьми парацетамол может повышать вероятность инфаркта или инсульта. Речь идет не о кратковременном использовании лекарства в случаях головной боли или лихорадки. Рискованным может стать регулярный прием препарата на протяжении длительного времени, например, практикуемый людьми с хронической болью. Исследование показало, что в таких условиях парацетамол способен повышать кровяное давление, что и повышает риск сердечно-сосудистых катастроф. Авторы работы констатируют, что четыре дня приема парацетамола способны вызывать клинически значимое повышение артериального давления.
Анализ показал, что прием около 4 граммов в день может увеличить такой риск для человека на 20 процентов. Этот вывод был сделан на основе показателей испытаний с участием 110 человек. Им давали либо плацебо, либо 1 грамм парацетамола четыре раза в день (обычное количество для пациентов, страдающих хронической болью).
Научные специалисты считают, что особенно чувствительными к действию парацетамола могут быть люди с уже имеющимися нарушениями сердечно-сосудистого свойства или в силу каких-то факторов склонные к ним.
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Эдинбургский университет (University of Edinburgh)
Здоровье
государственный университет в столице Шотландии городе Эдинбурге
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