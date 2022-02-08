Популярнейший в России препарат повышает риск инсульта на 20 %

Глава исследования, доктор Иэн Макинтайр, отмечает: «Речь идет не о кратковременном использовании парацетамола при головных болях или повышении температуры. Риск актуален для людей, принимающих парацетамол регулярно при хронической боли».

Ученые из Эдинбургского университета провели исследование парацетамола и установили, что его длительное употребление может увеличить риск сердечных заболеваний и инсультов у людей с высоким кровяным давлением. Исследователи подчеркивают, что длительное употребление парацетамола характерно для пациентов с хронической болью. Им стоит придерживаться наиболее низкой эффективной дозировки.Свои выводы ученые представили в журнале Circulation. Данная работа стала первым крупным рандомизированным клиническим исследованием. В него включили 110 пациентов с высоким кровяным давлением в анамнезе. На две недели им назначали прием одного грамма парацетамола четыре раза в день или плацебо. Все пациенты получали оба вида лечения в рандомизированном и слепом порядке.У тех, кому прописали парацетамол, наблюдалось значительное повышение артериального давления по сравнению с теми, кто принимал плацебо. Этот рост был аналогичен тому, который наблюдался при приеме НПВП, и, по мнению экспертов, можно ожидать, что он повысит риск сердечных заболеваний или инсульта примерно на 20 процентов.Исследовательская группа говорит, что результаты должны привести к пересмотру долгосрочных назначений парацетамола пациентам, особенно тем, у кого есть гипертония и повышенный риск сердечных заболеваний или инсульта.Ранее ученые назвали особенность, которая предсказывает скорую смерть