Увеличение веса во время беременности влияет на вес дочерей

«Мы хотели понять, влияют ли различные модели изменения веса во время беременности на рост ребенка с течением времени или на потенциал ребенка для развития избыточной жировой ткани», - рассказывает Бет Уайден, доцент кафедры диетологии в Техасском университете в Остине.

Быстрое увеличение веса в первый и последний месяцы беременности может играть ключевую роль в развитии избыточной жировой ткани у детей и подростков, по крайней мере, это актуально для девочек. К такому выводу пришли ученые из Техасского университета в Остине.В исследовании, опубликованном в журнале Obesity, ученые изучили более 300 беременных женщин и наблюдали за их детьми в возрасте от 5 до 14 лет. Исследователи связали модели изменения веса во время беременности с моделями индекса массы тела детей, окружности талии и процентного содержания жира в организме в детстве и раннем подростковом возрасте.Ученые на обнаружили большой разницы в весе и размере тела с течением времени для мальчиков. А вот у девочек были некоторые поразительные различия. Это говорит о разнице между полами в области детского роста.Исследователи обнаружили, что у девочек, рожденных матерями, которые быстрее набирали вес в начале и в конце беременности, были самые высокие показатели индекса массы тела, самые большие окружности талии и самый высокий процент жира в организме в возрасте от 5 до 14 лет.Ранее ученые рассказали, каким детям сильнее грозит ожирение