Постковидный туман: как справиться с неврологическими последствиями коронавируса?
Педиатр Дарья Власенко рассказала, как проявляется и устраняется «мозговой туман» после covid-19.
Согласно статистике, неврологические последствия заболевания развиваются примерно в четверти случаев. Затяжной «мозговой туман» является одним из таких проявлений и представляет собой ощущение медлительности, помутнения в голове или отстраненности.
«"Мозговой туман« может проявляться различным спектром нарушений. От легкого „пришел в комнату, но не помню, зачем“ до сильного расстройства концентрации, серьезных ошибок на работе — некоторые люди просто увольнялись, не в силах справиться с ранее привычными задачами», — говорит врач.
Чаще всего, у людей с таким постковидным последствием наблюдаются:
- проблемы с памятью;
- отсутствие ясности ума и спутанность сознания;
- сложности в концентрации внимания;
- рассеянность;
- головные боли.
По данным исследований, средняя длительность такого состояния составляет от нескольких недель до 3-х месяцев.
Для того, чтобы ускорить избавление от «тумана» врач рекомендует осваивать здоровый образ жизни: занятия спортом, соблюдение режима сна, полноценное питание.
Кроме того, важно вылечить любой психологическое заболевание (тревога, депрессия, ПТСР), которое предшествовало заражению, в связи с этим она посоветовала обратиться за помощью к когнитивно-поведенческому психологу.
Дарья Власенко
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Педиатр
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