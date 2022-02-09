Постковидный туман: как справиться с неврологическими последствиями коронавируса?

«"Мозговой туман« может проявляться различным спектром нарушений. От легкого „пришел в комнату, но не помню, зачем“ до сильного расстройства концентрации, серьезных ошибок на работе — некоторые люди просто увольнялись, не в силах справиться с ранее привычными задачами», — говорит врач.

проблемы с памятью;

отсутствие ясности ума и спутанность сознания;

сложности в концентрации внимания;

рассеянность;

головные боли.

Согласно статистике, неврологические последствия заболевания развиваются примерно в четверти случаев. Затяжной «мозговой туман» является одним из таких проявлений и представляет собой ощущение медлительности, помутнения в голове или отстраненности.Чаще всего, у людей с таким постковидным последствием наблюдаются:По данным исследований, средняя длительность такого состояния составляет от нескольких недель до 3-х месяцев.Для того, чтобы ускорить избавление от «тумана» врач рекомендует осваивать здоровый образ жизни: занятия спортом, соблюдение режима сна, полноценное питание.Кроме того, важно вылечить любой психологическое заболевание (тревога, депрессия, ПТСР), которое предшествовало заражению, в связи с этим она посоветовала обратиться за помощью к когнитивно-поведенческому психологу.