Названы признаки и риски дефицита цинка

«Без цинка: самое позднее через неделю иммунная система ослабевает. Моноциты, макрофаги, гранулоциты, естественные киллеры, Т- и В-лимфоциты, то есть почти все клетки иммунной системы, теряют подвижность, становятся пассивными и преждевременно умирают», — предупреждает эксперт.

кунжутные и тыквенные семена;

говядина (одна порция обеспечивает суточную норму цинка);

натуральное какао (с содержанием какао-бобов не менее 75%);

яичный желток.

По словам специалиста, цинк является одним из важнейших элементов поддержания иммунной системы человека, так как несет ответственность за размножение ее клеток.Помимо этого, низкий показатели цинка с высокой долей вероятности могут спровоцировать поражение такого важного органа, как щитовидная железа.Наиболее частыми внешними проявлениями такого дефицита являются трещины на коже, экзема и перхоть, мелкие повреждения, которые не заживают длительное время.При этом, остеопат отметил, что цинк не накапливается в организме, поэтому важно своевременно пополнять его запасы. Среди натуральных источников вещества выделяют:Перед применением необходима очная консультация специалиста.