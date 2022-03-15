Симптомы низкого уровня цинка: 8 признаков на теле, указывающих на недостаток важного минерала
Цинк — это минерал, который ваш организм использует для борьбы с инфекциями и производства клеток. Это важно для заживления травм и создания ДНК, генетической схемы всех ваших клеток. Если вы не получаете достаточного количества цинка в своем рационе, у вас может быть ряд необычных побочных эффектов.
Цинк помогает в ряде различных процессов в организме. Он считается антиоксидантом, который помогает защитить клетки от окислительного повреждения. Цинк играет полезную роль в иммунной системе и в заживлении ран.
Дефицит цинка может привести к снижению или сверхактивности иммунной системы.
Симптомы низкого уровня цинка могут включать:
- Потеря или ослабление обоняния и вкуса
- Плохое заживление ран
- Выпадение волос
- Огрубение кожи / сыпь
- Низкое либидо (мужчины)
- Стоматит
- Усталость
- Деформированные ногти
«Цинк также поддерживает здоровье кожи и правильную свертываемость крови. Незаживающая рана может быть еще одним признаком дефицита цинка. Кроме того, необъяснимое выпадение волос является распространенным симптомом дефицита цинка».
Цинк содержится во многих поливитаминных добавках. Он также содержится в некоторых лекарствах от простуды, хотя вам не следует принимать лекарства от простуды, если вы не больны. Вы также можете купить добавки, которые содержат только цинк.
Если вы используете добавки для увеличения количества цинка в организме, будьте осторожны. Цинк может взаимодействовать с некоторыми антибиотиками, лекарствами от артрита и мочегонными средствами.
Перед применением добавок обязательна консультация врача.
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Center for Family Medicine
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Многопрофильный медицинский центр в штате Техас (США).
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