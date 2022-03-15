Симптомы низкого уровня цинка: 8 признаков на теле, указывающих на недостаток важного минерала





Потеря или ослабление обоняния и вкуса

Плохое заживление ран

Выпадение волос

Огрубение кожи / сыпь

Низкое либидо (мужчины)

Стоматит

Усталость

Деформированные ногти

«Цинк также поддерживает здоровье кожи и правильную свертываемость крови. Незаживающая рана может быть еще одним признаком дефицита цинка. Кроме того, необъяснимое выпадение волос является распространенным симптомом дефицита цинка».