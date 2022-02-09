Причиной БАС может быть микробиом кишечника
Изменения в микробиоме кишечника становятся весьма заметными накануне появления симптомов бокового амиотрофического склероза. К такому выводу пришли ученые из Университета Иллинойса в Чикаго.
В ходе экспериментов с мышиными моделями бокового амиотрофического склероза, имевшими мутацию в гене SOD1, были зафиксированы заметные изменения в микробиоме кишечника. И уже после них наступали двигательные нарушения и дефекты всей нервной системы, чего не наблюдалось у здоровых мышей. Изменения в микробиоме фиксировались на самом раннем этапе болезни, но когда мышам давали натуральное противовоспалительное средство бутират, производимое определёнными кишечными бактериями, их состояние удавалось облегчить. Исследование позволяет предположить, что направленные на микробиом кишечника средства терапии могут быть полезными для людей, имеющих наследственную форму БАС.
Всё больше наблюдений предполагает, что пациенты с БАС имеют воспалительные процессы в кишечнике и изменения в составе микробиома этого органа, в результате которых сокращается количество полезных бактерий. А желудочно-кишечный тракт обладает собственной независимой нервной системой, и взаимодействие между этой системой и микробиомом нарушаются при боковом амиотрофическом склерозе. Однако пока эта цепочка событий недостаточно изучена учеными.
Исследователи из Чикаго оценили изменения в кишечной нервной системе и микробиоме мышей, которых специально запрограммировали на развитие симптомов БАС из-за мутации гена SOD1. У грызунов возникли похожие на боковой амиотрофический склероз симптомы в возрасте 3 месяцев. Изменение в кишечной мобильности мышей отмечались в возрасте одного, двух и трех месяцев. Начиная с второго месяца, то есть ещё до развития симптомов БАС, у мышей с мутациями в SOD1 фиксировался значительно более долгий кишечный транзит - время, которое требуется переваренной пищи для выхода через прямую кишку наружу. А это говорило о замедленной кишечной мобильности. Также у двухмесячных мышей отмечалось и снижение мышечной силы. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Чикаго
Здоровье
частный исследовательский университет в городе Чикаго, штат Иллинойс, США, основанный в 1890 году.
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