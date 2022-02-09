Дефицит витамина D: низкий уровень может усилить тревожные симптомы судорог
Витамин D — это жирорастворимый витамин, используемый организмом для нормального развития и поддержания костей за счет увеличения усвоения кальция, магния и фосфатов. Около миллиарда человек во всем мире имеют дефицит витамина D.
По данным клиники Мэйо, в зимнее время 30-40% населения в целом и всех возрастных групп испытывает дефицит витамина D. Ближе к концу летних месяцев 13 процентов подростков и 8 процентов взрослых испытывают дефицит витамина D. Потребление витамина D и его статус необходимы для общего состояния здоровья и благополучия, а также для костного и кальциево-фосфатного метаболизма.
В новом исследовании была проанализирована коррекция дефицита витамина D, помогающая улучшить контроль над судорогами при эпилепсии.
Исследование показало, что коррекция дефицита витамина D уменьшает судороги у людей с эпилепсией. Только один из 13 участников исследования имел достаточный уровень витамина D в начале исследования. Всем им давали дополнительный витамин D в зависимости от их уровня в крови.
Каждый человек был проверен во время исследования, чтобы убедиться, что уровень витамина D нормализовался и не стал токсичным. Приступы были зарегистрированы за 90 дней до и после того, как люди получили дополнительный витамин D. Исследования на животных также показали, что витамин D может играть роль в судорогах.
Исследование также показало, что:
- У 10 из 13 участников было меньше судорог при приеме добавок витамина D.
- У двух из 13 приступов было больше, а у одного не было никаких изменений.
- У пяти из 13 наблюдалось снижение общего количества приступов на 50 или более процентов по сравнению с исходным уровнем.
Клиника Мэйо (Mayo Clinic)
Здоровье
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