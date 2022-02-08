Высокое давление: два популярных вида напитков повышают риск гипертонии – ученые

«Людям следует сократить потребление сладких газированных напитков и алкоголя, если они не хотят пострадать от серьезных последствий гипертонии», - об этом высказался доктор медицинских наук Ливэй Чен (Школа общественного здравоохранения Университета штата Луизиана).

«употребление более трех порций алкоголя за один присест повышают артериальное давление на время, но повторяющиеся попойки могут поспособствовать его долгосрочному повышению».