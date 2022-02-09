Профессор Никифоров: что позволяет отличить заражение Омикроном от ОРВИ

«При Омикрон-штамме человек ничего не может делать из-за головной боли и слабости, тогда как при ОРВИ он может читать книгу или смотреть телевизор», - привел пример профессор Никифоров.

В интервью профессора, инфекциониста Владимира Никифорова прозвучало пояснение о том, что позволяет отличить заражение Омикроном от ОРВИ. Ученый отметил, что коронавирусная инфекция сопровождается крайне сильной слабостью, изнуренностью – в таком состоянии становится практически невозможно выполнять рутинные дела. ОРВИ в этом плане переносится по-другому, и человек может заниматься простыми делами.Также, говорит он, отличить ОРВИ позволяет ее постепенное нарастание – при коронавирусе плохое самочувствие может сразу ощущаться как интенсивное, а симптомы возникают не последовательно, один за другим, а букетом: например, у человека может одновременно болеть горло, ощущаться слабость и насморк.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, при какой температуре в случае заражения штаммом Омикрон необходимо обращаться за помощью врачей.