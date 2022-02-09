Ковид: «старый» препарат может защитить от повреждения легких и тромбов

«Теперь известно, что оба типа повреждения легких частично вызваны образованием иммунными клетками паутинообразных структур, называемых нейтрофильными внеклеточными ловушками или NET. Они могут улавливать и убивать инфекционные организмы, но также могут быть вредны для легочной ткани и кровеносных сосудов, вызывая накопление жидкости в легких и способствуя образованию тромбов. Дисульфирам блокирует один из этапов формирования NET».

"Для сравнения, стандартное тяжелое лечение COVID-19 дексаметазон, иммунодепрессантный стероидный препарат, меньше защищал легочную ткань от изменений, связанных с болезнью, и приводил к более высоким уровням SARS-CoV-2 в легких".