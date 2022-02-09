Ковид: «старый» препарат может защитить от повреждения легких и тромбов
Борьба с COVID-19, от повреждения легких до образования тромбов, для некоторых является более сложной задачей. К счастью, исследования продолжают искать лекарства, которые могут помочь выздоровлению и уменьшить потенциальный ущерб.
Новое исследование показывает многообещающие результаты «старого» препарата, который использовался более 70 лет. По словам исследователей из лаборатории Weill Cornell Medicine and Cold Spring Harbour, этот препарат, одобренный Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, может защитить от повреждения легких и риска образования тромбов. Это особенно важно для тех, кто может страдать от тяжелого заболевания, вызванного коронавирусом.Рассматриваемый препарат называется дисульфирам. Дисульфирам, принимаемый перорально, выпускается в виде таблеток и доступен по рецепту. Это «старое» лекарство используется для помощи в преодолении проблемы с алкоголем.
Доклиническое исследование показало, что препарат способен защитить грызунов от иммуноопосредованного поражения легких при заражении SARS-CoV-2 и других состояниях.
Исследование объясняет, как работает таблетка:
«Теперь известно, что оба типа повреждения легких частично вызваны образованием иммунными клетками паутинообразных структур, называемых нейтрофильными внеклеточными ловушками или NET. Они могут улавливать и убивать инфекционные организмы, но также могут быть вредны для легочной ткани и кровеносных сосудов, вызывая накопление жидкости в легких и способствуя образованию тромбов. Дисульфирам блокирует один из этапов формирования NET».
Причина этого в том, что дисульфирам способен вмешиваться в молекулу, необходимую для образования сетей, называемую гасдермином D.
В исследовании добавлено:
"Для сравнения, стандартное тяжелое лечение COVID-19 дексаметазон, иммунодепрессантный стероидный препарат, меньше защищал легочную ткань от изменений, связанных с болезнью, и приводил к более высоким уровням SARS-CoV-2 в легких".
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Weill Cornell Medicine
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