Последствия жирной печени: состояние ног, которое может указывать на рубцевание
Жирная печень, остающаяся такой долгое время, может подвергаться воспалению и рубцеванию, с которым ассоциируется необратимое состояние цирроза.
Здоровая печень содержит лишь очень небольшое количество жира. Когда его содержание достигает 5-10% веса органа, это оценивается врачами как потенциально опасное нарушение. Жирная печень повышает риск возникновения многих серьезных проблем со здоровьем, включая диабет и высокое кровяное давление.
Раннее выявление ожирения печени и его коррекция могут помочь восстановить здоровье органа. Однако жировая болезнь печени часто не имеет очевидных симптомов на ранних стадиях, а проявление признаков, которые привлекают к себе внимание, может означать, что ожирение органа прогрессирует и приближается к опасной точке невозврата. Врачи напоминают, что последствием жирной печени может стать цирроза, но до его появления возникают такие стадии патологии, как неалкогольный стеатогепатит (НАСГ) и фиброз.
По данным британской службы здравоохранения NHS, люди на этих стадиях могут испытывать следующие симптомы.
- Тупая или ноющая боль в правом верхнем углу живота.
- Экстремальная усталость.
- Необъяснимая потеря веса.
- Слабость, потеря прежней энергии.
«Причина, по которой рубцевание и цирроз печени проявляются отечностью ног, заключается в повышенном давлении в воротной вене, ведущем к скоплению жидкости в ногах. Это также может произойти из-за неспособности печени производить достаточное количество определенных белков крови, таких как альбумин».
На этом этапе ткань органа, подвергающаяся рубцеванию, сжимается, становится твердой, грубой и шероховатой. Специалисты говорят, что подобное рубцевание обычно возникает после многих лет воспаления, его последствиями могут быть наиболее опасные состояния: печеночная недостаточность или рак.
Также врачи констатируют, что доступной профилактикой подобных проблем с печенью является изменение образа жизни – прежде всего, уменьшать количество жира в печени помогают здоровое питание и физические упражнения.
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Кливлендская клиника (Cleveland Clinic)
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