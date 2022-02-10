Последствия жирной печени: состояние ног, которое может указывать на рубцевание

Тупая или ноющая боль в правом верхнем углу живота.

Экстремальная усталость.

Необъяснимая потеря веса.

Слабость, потеря прежней энергии.

«Причина, по которой рубцевание и цирроз печени проявляются отечностью ног, заключается в повышенном давлении в воротной вене, ведущем к скоплению жидкости в ногах. Это также может произойти из-за неспособности печени производить достаточное количество определенных белков крови, таких как альбумин».