Жировая болезнь печени: спутанность сознания как сигнал цирроза – симптомы

«Спутанность сознания является одним из предупредительных признаков цирроза печени – она может сопровождаться сонливостью и невнятной речью».

Здоровая печень должна содержать лишь небольшое количество жира. Когда его содержание в органе человека без алкоголизма начинает составлять от 5 до 10 процентов, врачи начинают говорить о развитии неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП).По данным службы здравоохранения NHS, ранняя стадия жировой болезни печени обычно не представляет большой опасности, но со временем ожирение органа прогрессирует, повышая риск многих заболеваний, начиная от диабета и заканчивая высоким кровяным давлением. В наиболее серьезных случаях ткань печени подвергается такой патологической трансформации, при которой может возникать фиброз, цирроз или печеночная недостаточность с необходимостью пересадки органа.Специалисты Школы медицины Джонса Хопкинса сообщают, что когда жировая болезнь печени достигает более поздних стадий – в частности, цирроза – «появляются симптомы, вызывающие тревогу».Он представляет собой наиболее тяжелую стадию неалкогольной жировой болезни печени. Обычно цирроза становится результатом многолетнего воспаления, во время которого печень сморщивается, становится рубцовой, бугристой. Подобные повреждения ее ткани являются необратимыми, они могут приводить к печеночной недостаточности.Помимо спутанности сознания на цирроз печени указывают скопление жидкости в брюшной полости, атрофия мышц, желтуха.Хорошая новость заключается в том, что только от 5 до 12 процентов людей с жировой болезнью печени начинают страдать от цирроза. По словам врачей, изменение образа жизни может помочь предотвратить его возникновение – в первую очередь необходимы здоровое питание, физические упражнения и поддержание здорового веса.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как связаны болезни сердца и выпадение волос