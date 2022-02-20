Жировая болезнь печени: знак, появляющийся на коже и в глазах - обратитесь за помощью
Жирная печень в основном нацелена на людей с «избыточным весом» или «ожирением». Ранние стадии этого состояния обычно не причиняют никакого вреда. Но более высокий уровень жира в печени может привести к проблемам со здоровьем, включая диабет и высокое кровяное давление. Вот один признак, который может помочь вам определить, что состояние прогрессирует.
Здоровая печень должна содержать лишь небольшое количество жира, сообщает клиника Кливленда.
Когда жир начинает составлять от 5 до 10 процентов вашей печени, это становится «проблемой». Неалкогольная жировая болезнь печени может увеличить риск серьезных проблем со здоровьем.
К счастью, раннее выявление и лечение могут помочь остановить ухудшение состояния. Симптомы жировой болезни печени включают пожелтение кожи и глаз. Этот признак также известен как желтуха. Она вызвана накоплением в организме желтого вещества, называемого билирубином.
Клиника Майо сообщает, что желтуха чаще встречается на поздних стадиях заболевания, таких как неалкогольный стеатогепатит (НАСГ) и цирроз печени. НАСГ является одной из четырех основных стадий жировой болезни печени, характеризующейся воспалением печени.
На этом этапе ваша печень сжимается, становится рубцовой и бугристой. Это необратимое повреждение может привести к печеночной недостаточности или раку печени.
Если вы не знаете, другие симптомы НАСГ и цирроза включают:
- Вздутие живота
- Расширенные кровеносные сосуды непосредственно под поверхностью кожи
- Увеличенная селезенка
- Красные ладони
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Клиника Мэйо (Mayo Clinic)
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