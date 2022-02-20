Жировая болезнь печени: знак, появляющийся на коже и в глазах - обратитесь за помощью

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Жировая болезнь печени: знак, появляющийся на коже и в глазах - обратитесь за помощью

Жирная печень в основном нацелена на людей с «избыточным весом» или «ожирением». Ранние стадии этого состояния обычно не причиняют никакого вреда. Но более высокий уровень жира в печени может привести к проблемам со здоровьем, включая диабет и высокое кровяное давление. Вот один признак, который может помочь вам определить, что состояние прогрессирует.

Здоровая печень должна содержать лишь небольшое количество жира, сообщает клиника Кливленда.

Когда жир начинает составлять от 5 до 10 процентов вашей печени, это становится «проблемой». Неалкогольная жировая болезнь печени может увеличить риск серьезных проблем со здоровьем.
К счастью, раннее выявление и лечение могут помочь остановить ухудшение состояния. Симптомы жировой болезни печени включают пожелтение кожи и глаз. Этот признак также известен как желтуха. Она вызвана накоплением в организме желтого вещества, называемого билирубином.

Клиника Майо сообщает, что желтуха чаще встречается на поздних стадиях заболевания, таких как неалкогольный стеатогепатит (НАСГ) и цирроз печени. НАСГ является одной из четырех основных стадий жировой болезни печени, характеризующейся воспалением печени.

На этом этапе ваша печень сжимается, становится рубцовой и бугристой. Это необратимое повреждение может привести к печеночной недостаточности или раку печени.

Если вы не знаете, другие симптомы НАСГ и цирроза включают:
  • Вздутие живота
  • Расширенные кровеносные сосуды непосредственно под поверхностью кожи
  • Увеличенная селезенка
  • Красные ладони
Поскольку эти симптомы характерны для более поздних стадий неалкогольной жировой болезни печени, это состояние может быть сложно обнаружить в начале. Вы можете не осознавать, что у вас есть это в начале, если оно не будет обнаружено во время тестов, проведенных по другой причине.

Ранее Медикфорум писал о причинах возникновения лака.

Клиника Мэйо (Mayo Clinic)

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