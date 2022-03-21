Жировая болезнь печени: состояние кожи сигналит об опасном ухудшении органа
Ранние стадии жировой болезни печени обычно не очень опасны, но если она бесконтрольно прогрессирует, это чревато таким ухудшением, при котором может потребоваться трансплантация.
Говоря «неалкогольная жировая болезнь печени», врачи имеют в виду различные состояния, имеющие одну общую черту – накопление в ней жира. Здоровая печень должна содержать лишь небольшое количество жира, но если его масса составляет от 5 до 10 процентов органа, значит, человек уже подвергся ожирению печени. Самое неприятное, что накопление жира в печени может долго происходить бессимптомно, при этом оно повышает риск многих опасных заболеваний, от диабета до гипертонии.
По словам врачей, развитие неалкогольной жировой болезни печени проходит четыре основных этапа. Последняя стадия в этом списке означает появление цирроза, при котором печень подвергается воспалению, становится рубцовой и шероховатой. Подобное ухудшение органа является необратимым и может привести к печеночной недостаточности.
Об этом опасном процессе сигналит состояние кожи.
«Одним из признаков, сигнализирующих о циррозе печени, является пожелтение кожи, знак начавшейся желтухи. Также может происходить пожелтение белков глаз», - напомнили представители службы здравоохранения NHS.
Медицинская служба добавляет, что при желтухе также может ощущаться зуд кожи, темнеет моча, отекают ноги, лодыжки, ступни, живот.
Хорошая новость в том, что ожирение печени прогрессирует до цирроза только в небольшом числе случаев. Но если его не обнаружить своевременно и не лечить, возникает риск тяжелого ухудшения, при котором печень перестает работать должным образом и человеку может потребоваться пересадка органа.
Симптомы жировой болезни печени, которые могут возникнуть на ранних стадиях:
- Тупая или ноющая боль в верхней правой части живота.
- Экстремальная усталость.
- Необъяснимая потеря веса.
- Слабость.
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Национальная служба здравоохранения Великобритании (англ. National Health Service, NHS)
Здоровье
совокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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