Жировая болезнь печени: состояние кожи сигналит об опасном ухудшении органа

«Одним из признаков, сигнализирующих о циррозе печени, является пожелтение кожи, знак начавшейся желтухи. Также может происходить пожелтение белков глаз», - напомнили представители службы здравоохранения NHS.

Тупая или ноющая боль в верхней правой части живота.

Экстремальная усталость.

Необъяснимая потеря веса.

Слабость.