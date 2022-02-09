Боль в груди: почему возникает и когда вызывать скорую помощь

«Вызывайте скорую помощь, если внезапно возникшая боль в груди сопровождается болью, которая распространяется на руки, спину, шею или челюсть, а также если ощущается стеснение или сдавливание в груди как от сильной тяжести. Помимо этого, появляются одышка, потливость, тошнота».

Доктор Каран Раджан, врач британской службы здравоохранения NHS, рассказал в интервью о разнообразных причинах, которые могут объяснять появление боли в груди.Медик прокомментировал сообщение пациента, который пожаловался на внезапную пронзительную боль, возникшую в левой части груди при глубоком вдохе. Говоря о возможных причинах, первым он назвал костохондрит – воспаление хряща, соединяющего ребра с грудиной. Также подобную боль может вызывать плеврит – воспаление ткани между ребрами и легкими, плеврой, обычно вызванное вирусной или бактериальной инфекцией. Еще одна вероятная причина – это синдром прекардиального улова, который не является опасным состоянием, часто возникает вследствие перенесенного стресса.Нередко боль в груди вызывается растяжением или перенапряжением мышц в результате повышенной нагрузки или упражнений.Также ее могут спровоцировать тревога или паническая атака – при этом болезненность может сопровождаться учащением сердцебиения, потливостью, головокружением.Сегодня многие люди испытывают боль в груди из-за инфекции грудной клетки или пневмонии. На воспаление легких также указывают высокая температура или озноб, кашель с густой цветной мокротой.Частой причиной боли в груди являектся и опоясывающий лишай, который дополнительно вызывает ощущение покалывания на коже с дальнейшим появлением сыпи, которая в конечном итоге превращается в волдыри.Помимо того, боль в груди может ощущаться из-за камней в желчном пузыре.Немало случаев, когда боль в груди вызывается проблемой с сердцем – например, это может быть перикардит, стенокардия, острое сердечно-сосудистое заболевание.Перикардит обычно вызывает внезапную, острую, колющую боль, которая усиливается, когда вы глубоко дышите или ложитесь.Стенокардия или сердечный приступ также являются состояниями, связанными с болью в груди, и оба имеют схожие симптомы, но сердечный приступ опасен для жизни, и при подозрении на инфаркт следует немедленно вызывать скорую помощь.Врач уточнил: боль в груди при инфаркте продолжается более 15 минут.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие особенности образа жизн и способствуют серьезным проблемам с сердцем.