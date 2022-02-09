Боль в груди: почему возникает и когда вызывать скорую помощь
Боль в груди может вызываться разными причинами, в том числе очень серьезными, требующими обращения за врачебной помощью.
Доктор Каран Раджан, врач британской службы здравоохранения NHS, рассказал в интервью о разнообразных причинах, которые могут объяснять появление боли в груди.
Острая боль в груди слева – что это? Медик прокомментировал сообщение пациента, который пожаловался на внезапную пронзительную боль, возникшую в левой части груди при глубоком вдохе. Говоря о возможных причинах, первым он назвал костохондрит – воспаление хряща, соединяющего ребра с грудиной. Также подобную боль может вызывать плеврит – воспаление ткани между ребрами и легкими, плеврой, обычно вызванное вирусной или бактериальной инфекцией. Еще одна вероятная причина – это синдром прекардиального улова, который не является опасным состоянием, часто возникает вследствие перенесенного стресса.
Частые причины. Нередко боль в груди вызывается растяжением или перенапряжением мышц в результате повышенной нагрузки или упражнений.
Также ее могут спровоцировать тревога или паническая атака – при этом болезненность может сопровождаться учащением сердцебиения, потливостью, головокружением.
Сегодня многие люди испытывают боль в груди из-за инфекции грудной клетки или пневмонии. На воспаление легких также указывают высокая температура или озноб, кашель с густой цветной мокротой.
Частой причиной боли в груди являектся и опоясывающий лишай, который дополнительно вызывает ощущение покалывания на коже с дальнейшим появлением сыпи, которая в конечном итоге превращается в волдыри.
Помимо того, боль в груди может ощущаться из-за камней в желчном пузыре.
Сердечные причины. Немало случаев, когда боль в груди вызывается проблемой с сердцем – например, это может быть перикардит, стенокардия, острое сердечно-сосудистое заболевание.
Перикардит обычно вызывает внезапную, острую, колющую боль, которая усиливается, когда вы глубоко дышите или ложитесь.
Стенокардия или сердечный приступ также являются состояниями, связанными с болью в груди, и оба имеют схожие симптомы, но сердечный приступ опасен для жизни, и при подозрении на инфаркт следует немедленно вызывать скорую помощь.
«Вызывайте скорую помощь, если внезапно возникшая боль в груди сопровождается болью, которая распространяется на руки, спину, шею или челюсть, а также если ощущается стеснение или сдавливание в груди как от сильной тяжести. Помимо этого, появляются одышка, потливость, тошнота».
Врач уточнил: боль в груди при инфаркте продолжается более 15 минут.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие особенности образа жизни способствуют серьезным проблемам с сердцем.
Каран Раджан (Karan Rajan)
Здоровье
врач-хирург Национальной службы здравоохранения NHS, Великобритания
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