Рак простаты: мужчинам советуют обследоваться после определенного ощущения в туалете

«необходимость напрягаться, чтобы помочиться».

Потребность в мочеиспускании становится более частой.

Поток мочи слабеет.

Возникает ощущение, будто мочевой пузырь не опорожняется полностью.

Появляются следы крови в моче.

«Если вы испытываете какие-либо новые симптомы со стороны мочевыводящих путей, нужно обратиться к терапевту и обследоваться», - поделился рекомендацией Фил Дэй.