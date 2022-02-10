Рак простаты: мужчинам советуют обследоваться после определенного ощущения в туалете
Фармацевт предупредил об «определенном ощущении, возникающем при мочеиспускании», к которому мужчинам следует отнестись серьезно.
Рак предстательной железы (рак простаты) является широко распространенной формой рака у мужчин, но, несмотря на распространенность, обнаруживается он трудно, его часто путают с менее серьезными состояниями. Фармацевт Фил Дэй посоветовал мужчинам обращать внимание на определенные симптомы, которые могут проявляться в туалете. Одним из них является определенное ощущение –
«необходимость напрягаться, чтобы помочиться».
Другие возможные признаки рака простаты включают в себя следующие изменения.
- Потребность в мочеиспускании становится более частой.
- Поток мочи слабеет.
- Возникает ощущение, будто мочевой пузырь не опорожняется полностью.
- Появляются следы крови в моче.
«Если вы испытываете какие-либо новые симптомы со стороны мочевыводящих путей, нужно обратиться к терапевту и обследоваться», - поделился рекомендацией Фил Дэй.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какая «мужская» проблема указывает на слишком высокий уровень холестерина.
Фил Дэй (Phil Day)
Здоровье
главный фармацевт Pharmacy2U, ведущей онлайн-аптеки Великобритании, одобренной NHS
Оставить комментарий