Рак простаты: признаки болезни при мочеиспускании – на что обращать внимание
Рак предстательной железы обычно не вызывает явных симптомов, пока опухоль не станет достаточной большой и не начнет давить на соседние органы.
Рак простаты является самым распространенным раковым заболеванием, свойственным только сильному полу. Статистически в мире каждые 45 минут от рака простаты умирает один мужчина. Медики подчеркивают, что осведомленность о симптомах смертельно опасной болезни – это ключ к ее успешной ранней диагностике.
Врачи констатируют, что когда опухоль предстательной железы начинает расти, она оказывает давление на трубку, по которой моча выводится из мочевого пузыря и затем из полового органа. Когда развивается этот процесс, возникают определенные симптомы.
Эксперты подчеркивают, что мужчинам важно обращать внимание на изменения, затрагивающие их мочеиспускание.
- Потребность в мочеиспускании учащается, в том числе ночью.
- Потребность посетить туалет может быть сразу резко выраженной, заставляет спешить.
- Начало мочеиспускания затрудняется, струя появляется с задержкой.
- Для выделения мочи приходится натуживаться.
- Мочевой поток ослабевает.
- Появляется ощущение, что мочевой пузырь не опорожняется полностью.
- В моче появляются следы крови.
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