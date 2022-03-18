Рак простаты: признаки болезни при мочеиспускании – на что обращать внимание

13 Фото: pixabay.com
посещение туалета

Рак предстательной железы обычно не вызывает явных симптомов, пока опухоль не станет достаточной большой и не начнет давить на соседние органы.

Рак простаты является самым распространенным раковым заболеванием, свойственным только сильному полу. Статистически в мире каждые 45 минут от рака простаты умирает один мужчина. Медики подчеркивают, что осведомленность о симптомах смертельно опасной болезни – это ключ к ее успешной ранней диагностике.

Врачи констатируют, что когда опухоль предстательной железы начинает расти, она оказывает давление на трубку, по которой моча выводится из мочевого пузыря и затем из полового органа. Когда развивается этот процесс, возникают определенные симптомы.

Эксперты подчеркивают, что мужчинам важно обращать внимание на изменения, затрагивающие их мочеиспускание.
  • Потребность в мочеиспускании учащается, в том числе ночью.
  • Потребность посетить туалет может быть сразу резко выраженной, заставляет спешить.
  • Начало мочеиспускания затрудняется, струя появляется с задержкой.
  • Для выделения мочи приходится натуживаться.
  • Мочевой поток ослабевает.
  • Появляется ощущение, что мочевой пузырь не опорожняется полностью.
  • В моче появляются следы крови.
Хотя эти симптомы могут вызывать беспокойство, врачи отмечают, что они не всегда означают, рак простаты. У многих мужчин предстательная железа увеличивается с возрастом, такое увеличение является доброкачественным.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что определенный тип питания может в значительной степени повышать риск возникновения рака.
Теги : рак простаты, симптомы рака, посещение туалета