Ученые назвали два продукта, которые помогут быстро уснуть

«Употребление сложных углеводов примерно за четыре часа до сна может сократить время, необходимое для засыпания, поэтому постарайтесь включить в свой ужин полезные углеводы, - отмечает Осмун. - Чрезмерно соленая, жирная или острая пища может вызвать кислотный рефлюкс и изжогу, поэтому не ешьте ее поздно вечером».

«Вместо этого выбирайте фрукты и овощи, способствующие сну, такие как вишня или бананы», - добавляет Осмун.