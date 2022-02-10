Ученые назвали два продукта, которые помогут быстро уснуть
Ученые сходятся во мнении, что оптимальная продолжительность сна составляет семь-восемь часов. Чтобы быстро отойти ко сну, организм должен вырабатывать мелатонин. За это отвечает шишковидная железа. Однако многие пищевые привычки препятствуют этому процессу. По словам эксперта по сну Рози Осмун, небольшие изменения в распорядке дня, связанные с гигиеной сна, помогут заснуть за пять минут.
Появляется все больше доказательств того, что диета и питание влияют как на качество, так и на продолжительность сна. Например, данные показывают, что рацион, в котором мало клетчатки, а упор делается на насыщенные жиры и сахар, наименее способствуют здоровому сну.
«Употребление сложных углеводов примерно за четыре часа до сна может сократить время, необходимое для засыпания, поэтому постарайтесь включить в свой ужин полезные углеводы, - отмечает Осмун. - Чрезмерно соленая, жирная или острая пища может вызвать кислотный рефлюкс и изжогу, поэтому не ешьте ее поздно вечером».
Исследования показывают, что употребление в пищу продуктов с высоким содержанием натрия может способствовать нарушениям сна из-за повышения артериального давления и задержки жидкости. Это может привести к частым пробуждениям в течение ночи, что спровоцирует усталость утром.
«Вместо этого выбирайте фрукты и овощи, способствующие сну, такие как вишня или бананы», - добавляет Осмун.
Кливлендская клиника объясняет, что вишня — один из лучших стимуляторов сна. Фактически, исследования показали, что ягода может увеличить время сна и общее его качество. В вишне также присутствует витамин А, витамин С и магний, что делает ее хорошим вариантом для включения в свой рацион.
В выводах, опубликованных в American Journal of Therapeutics, говорится, что уменьшение воспаления после употребления вишни может частично отвечать за улучшение сна.
Точно так же бананы богаты полезными для сна питательными веществами, такими как магний, триптофан, витамин B6, углеводы и калий. Предыдущие исследования установили связь между низким уровнем магния и более коротким сном.
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Рози Осмун
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Эксперт по сну
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