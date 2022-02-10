Ученые обнаружили гены, которые влияют на тяжесть ковида
Группа исследователей из Имперского колледжа Лондона обнаружила, что люди с общими генетическими изменениями в одном белке с меньшей вероятностью будут госпитализированы с тяжелым течением COVID-19.
Трансмембранная протеаза серинового типа 2 (TMPRSS2) представляет собой белок, присутствующий в клетках человека в легких, толстой кишке, желудке и многих других тканях. Этот белок играет важную роль в заражении SARS-CoV-2, поскольку он необходим для активации шиповидного белка вируса, облегчая проникновение в клетку.
Влияние на тяжесть инфекции
В человеческой популяции существует несколько встречающихся в природе вариантов этого белка. Большая междисциплинарная международная группа, возглавляемая доктором Алессией Дэвид из Imperial и профессором Майклом Штернбергом, выдвинула гипотезу о том, что распространенный вариант белка, называемый rs12329760, может влиять на тяжесть инфекции COVID-19. Этот вариант, который изменяет только одну из сотен аминокислот в белке TMPRSS2, встречается примерно у четверти населения.
Команда статистически проанализировала связь между этим вариантом TMPRSS2 и тяжестью COVID-19 у 2244 пациентов в критическом состоянии с COVID-19, набранных из 208 отделений интенсивной терапии Великобритании в период с марта по июль 2020 года.
Анализ показал, что люди, у которых был вариант белка rs12329760, значительно реже попадали в больницу или умирали от COVID-19, независимо от наличия других факторов риска, таких как пожилой возраст и пол. Этот вывод был подтвержден на других крупных наборах данных COVID-19.
Результаты этого исследования позволяют предположить, что препараты, ингибирующие активность TMPRSS2, могут играть роль в раннем лечении инфекции от тех вариантов SARS-CoV-2, которые используют TMPRSS2 в пути заражения.
Самые недавние исследования показали, что вариант омикрон не нуждается в TMPRSS2 для проникновения в клетки-хозяева, и это может объяснить снижение тяжести заболевания.
Ранее Медикфорум писал о повторном заражении Омикроном.
Imperial College London
Здоровье
Высшее учебное заведение в Южном Кенсингтоне, специализирующееся в науке, инженерии, медицине и бизнесе.
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