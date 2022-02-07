Повторное заражение Омикроном: врач Ершов назвал типичный симптом
По словам врача, уже переболевшие ковидом люди при повторном заболевании, вызванном Омикроном, могут не испытывать известных всем симптомов.
В интервью врача Антона Ершова прозвучало предупреждение о том, что повторное заражение коронавирусом из-за штамма Омикрон может принимать необычную форму, когда не будут заметны типичные симптомы этой инфекции. Описывая подобные случаи, медик заметил, что
«у пациентов нет респираторных проявлений – ни насморка, ни боли в горле».
Таким образом, говорит Ершов, человеку, который уже болел, но вновь заразился и не понял этого, может казаться, что он переутомился или у него наблюдаются остаточные явления перенесенной инфекции, постковидный синдром. Такое обманчивое впечатление возникает из-за того, что повторное заражение может проявляться только усталостью.
«При повторном заражении Омикрон-штаммом коронавируса человек будет чувствовать себя усталым и разбитым», - сказал специалист.
Ершов заметил, что на всем протяжении пандемии коронавирус претерпевал эволюционные изменения, перейдя от тяжелых симптомов, фиксируемых в первую волну к более мягким и напоминающим ОРВИ, которые повсеместно наблюдаются сегодня. Растущие случаи состояния сильной усталости, по его мнению, могут говорить о том, что вскоре именно этот симптом станет ключевым маркером заражения.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как самостоятельно определить тяжесть своего заражения Омикроном.
Антон Ершов
Здоровье
иммунолог, доктор медицинских наук
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