Гриб рейши повышает иммунитет, снижает риск рака и увеличивает продолжительность жизни

Противораковые свойства

«В настоящее время имеется множество впечатляющих данных, которые демонстрируют свойства рейши, продлевающие жизнь, а также его значительную способность стимулировать нейроны головного мозга, искать и уничтожать раковые клетки и предотвращать развитие новых жировых клеток у людей с ожирением», — говорится в сообщении Life Extension.