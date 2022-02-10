Гриб рейши повышает иммунитет, снижает риск рака и увеличивает продолжительность жизни
Грибы рейши используются в лечебных целях не менее 2000 лет. Грибы были известны древним как «грибы бессмертия» — и не зря. У них была репутация укрепляющих здоровье и долголетие, укрепляющих иммунную систему и снижающих риск укорачивающих жизнь состояний, таких как сердечно-сосудистые заболевания и рак.
Рейши состоит из нескольких молекул, которые, как говорят, отвечают за его оздоравливающие свойства. Эти молекулы включают комбинацию полисахаридов, пептидогликанов и тритерпеноидов, которые, как полагают, обеспечивают основные питательные преимущества. Рейши — одна из наиболее изученных трав в мире.
Многочисленные клинические исследования проверили различные эффекты рейши, и результаты показали, что рейши повышает иммунитет и способствует долголетию.
В исследовании был проанализирован эффект увеличения продолжительности жизни уксусной кислоты и полисахарида рейши.
Исследование показало, что полисахариды или длинные цепи углеводов, обнаруженные в грибе рейши, обладают свойствами, увеличивающими продолжительность жизни. Эти уникальные молекулы были связаны с увеличением продолжительности жизни за счет укрепления иммунной системы и предотвращения аномального образования кровеносных сосудов, которое может привести к опасным для жизни раковым новообразованиям.
Противораковые свойства
В другом исследовании изучалось влияние грибов рейши на рак. В исследовании подчеркивается роль ганодеровой кислоты, тритерпеноида, содержащегося в грибах Рейши, в подавлении развития и метастазирования опухолей. Авторы предполагают, что грибы могут помочь в борьбе с раковыми клетками.
Было доказано, что гриб рейши не только предотвращает развитие рака, но и исследования показали, что гриб рейши может также устранять существующие раковые клетки в организме.
«В настоящее время имеется множество впечатляющих данных, которые демонстрируют свойства рейши, продлевающие жизнь, а также его значительную способность стимулировать нейроны головного мозга, искать и уничтожать раковые клетки и предотвращать развитие новых жировых клеток у людей с ожирением», — говорится в сообщении Life Extension.
Ранее Медикфорум писал о повторном заражении Омикроном.
Life Extension
Здоровье
Общество биомедицинских исследований и долголетия, также известное как Фонд продления жизни, представляет собой компанию, претендующую на цели увеличения продолжительности здоровой жизни человека путем открытия методов контроля старения и искоренения болезней.
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