Борьба с выпадением волос: эксперт объяснил, почему помогает натирание луком
Обработка кожи головы луковым соком действительно может работать как средство против выпадения волос, подтверждает эксперт.
Потеря волос является типичной возрастной проблемой: статистически с ней сталкиваются примерно половина мужчин старше 50 лет и около половины женщин старше 65 лет. Как правило, в этом случае речь идет о появлении глубоких залысин и поредением шевелюры на макушке головы.
Но возраст – не единственный фактор, который может сыграть неприятную роль в этом процессе. Существуют десятки причин, по которым волосы могут истончаться или выпадать, в том числе у молодых людей. Одной из самых распространенных является стресс. В последнее время выпадение волос стало массовым явлением среди людей, переболевших коронавирусной инфекцией.
«Потеря волос может быть тяжелым испытанием для любого человека – она снижает самооценку и может влиять на качество жизни, способствовать замкнутости и социальной изоляции. Между тем, выпадение волос часто можно успешно лечить, в зависимости от типа и степени тяжести», - об этом рассказал в интервью Сэм Синкир, эксперт по волосам, специализирующейся на уходе и пересадке.
Специалист поделился профессиональным мнением по поводу известного домашнего способа борьбы с облысением, предполагающего натирание кожи головы луком и ее массаж после обработки луковым соком. К удивлению многих медик согласился: данный метод действительно работает.
«Как бы дико это ни звучало, но луковый сок помогает предотвратить выпадение волос, если вы, конечно, готовы терпеть луковую маску у себя на голове», - заметил Синкир.
Эксперт объяснил: луковый сок улучшает кровообращение вокруг волосяных фолликулов, что жизненно важно для роста и сохранения волос, поскольку если кровоток недостаточный, это лишает их необходимых питательных веществ, делая ломкими и склонными к выпадению. Кроме того, лук также известен высоким содержанием серы, которая, в свою очередь, является компонентом аминокислот, необходимых для производства белка – жизненно важного вещества для сильных и здоровых волос.
Сэм Синкир рассказ об исследовании, в котором изучалась способность лукового сока бороться с очаговой алопецией (выпадение волос на некоторых участках головы). 38 пациентов с этой проблемой были разделены на две группы: в одной испытуемые натирали луковым соком кожу головы два раза в день в течение двух месяцев. Через шесть недель в этой «луковой» группе у 20 из 23 участников был зафиксирован рост волос, тогда как во второй группе, участники которой ограничивались массажем головы во время мытья, волосы начали расти только у 2 человек.
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Сэм Синкир (Sam Cinkir)
Здоровье
основатель и руководитель Este Medical Group, клиники по лечению и уходу за кожей и волосами (Великобритания)
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