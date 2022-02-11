Борьба с выпадением волос: эксперт объяснил, почему помогает натирание луком

«Потеря волос может быть тяжелым испытанием для любого человека – она снижает самооценку и может влиять на качество жизни, способствовать замкнутости и социальной изоляции. Между тем, выпадение волос часто можно успешно лечить, в зависимости от типа и степени тяжести», - об этом рассказал в интервью Сэм Синкир, эксперт по волосам, специализирующейся на уходе и пересадке.

«Как бы дико это ни звучало, но луковый сок помогает предотвратить выпадение волос, если вы, конечно, готовы терпеть луковую маску у себя на голове», - заметил Синкир.