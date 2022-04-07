Выпадение волос: может ли частое мытье головы способствовать облысению?

«Если у вас выпадают волосы во время принятия душа, это вполне нормально. При мытье вы стимулируете кожу головы, и ваши волосы, которым уже суждено было выпасть, получают окончательный толчок к этому. Упавшие при мытье с головы волосы так или иначе бы вскоре покинули ее», - объяснил специалист.

Доктор Эрим Чаудри, эксперт в области мужского здоровья, прокомментировал в интервью возможную связь между частым мытьем головы и выпадением волос. Специалист заметил, что многих людей беспокоит количество выпадающих во время мытья волос, однако мытье головы как таковое не является фактором, усугубляющим данную проблему – облысению оно не способствует.Доктор Чаудри добавил, что ежедневная до 100 волос является нормальным явлением. Когда волосы длинные, их потеря может казаться более интенсивной.В свою очередь, если волосы склонны к жирности, периодическое мытье помогает сохранить их здоровье. Слишком рьяного очищения не нужно, но все же кожу головы следует очищать от скапливающихся масел, загрязняющих веществ, других компонентов, которые могут забивать поры, способствовать воспалению. По словам доктора Чаудри, мытье и сушка волос могут усугублять проблему облысения только если волосы и волосяные фолликулы уже были повреждены химическими веществами или чем-то еще.Специалист заметил: когда выпадение волос обусловливается генетическими и возрастными гормональными процессами, косметические средства не смогут их остановить, и в целом «очень мало что можно сделать для обретения прежней густоты шевелюры». В любом случае при возникновении андрогенной алопеции необходимо обращаться к специалисту, иначе резко возрастает риск того, что человек потратится на множество малополезных средств и не получит ничего, кроме разочарования.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что проблема усиленного выпадения волос может быть связана с дефицитом витамина D.