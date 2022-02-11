Мужчины с ожирением подвержены риску остеопороза

«Мы обнаружили, что более высокая жировая масса была связана с более низкой плотностью костей, и эти тенденции были сильнее выражены у мужчин, чем у женщин, - рассказывает доктор медицинских наук из Чикагского медицинского университета Раджеш К. Джейн. - Наше исследование показывает, что влияние веса тела зависит от соотношения мышечной и жировой массы, и что сам по себе высокий вес тела не является фактором риска».

В журнале Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism представлено новое исследование. Его авторы пришли к выводу, что мужчины с высоким уровнем жира в организме имеют более низкую плотность костей и могут столкнуться с более высоким риском переломов.Большинство исследований показали положительное или нейтральное влияние жировой массы тела (веса жира) на здоровье костей. Безжировая масса — это весь вес тела, включая органы, кожу и кости, за вычетом жира. Медицинские работники часто предполагают, что люди с более высокой массой тела имеют высокую плотность костей и низкий риск переломов, и эти пациенты с меньшей вероятностью проходят скрининг на остеопороз.Ученые использовали данные о минеральной плотности костей и составе тела. В общей сложности от более чем 10 тыс. человек в возрасте до 60 лет. Они обнаружили сильную положительную связь между мышечной массой и минеральной плотностью костей как у мужчин, так и у женщин. И наоборот, жировая масса имела умеренно отрицательную связь с минеральной плотностью костей, особенно у мужчин.Ранее ученые рассказали, по какому признаку можно предсказать скорую смерть